eBay rachète Tise, une plateforme de marché sociale prisée de la gen Z et des millenials

22 Sep. 2025 • 17:45
eBay vient d’annoncer l’acquisition de Tise, un « marketplace » social spécialisée dans la mode de seconde main et la décoration intérieure. Basée à Oslo, la startup norvégienne s’est rapidement imposée auprès d’un public jeune grâce à son approche communautaire et durable. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été révélées, mais l’accord devrait être finalisé d’ici la fin du quatrième trimestre 2025.

Avec cette acquisition, eBay affine sa stratégie vers l’économie circulaire, modernise son modèle consumer-to-consumer,  tout en tant évidemment de séduire la génération Z ainsi que les millenials. La plateforme de Tise propose en effet des fonctionnalités sociales proches des réseaux traditionnels, comme le suivi des vendeurs, les likes, les commentaires et les recommandations personnalisées ; autant d’outils qui permettent de dynamiser les échanges et de fidéliser une communauté engagée autour du réemploi.

Un engagement renforcé pour la mode circulaire

Fondée en 2014, Tise a levé près de 45 millions de dollars et était déjà soutenue par eBay Ventures depuis 2022. « Cette acquisition est une étape naturelle dans notre partenariat avec Tise », a déclaré Oliver Klinck, vice-président d’eBay. De son côté, Eirik Frøyland Rime, le CEO de Tise, insiste : « Nous voulons rendre la revente simple, ludique et inspirante, pour encourager un mode de consommation plus durable ».

