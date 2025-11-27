TENDANCES
KultureGeek Internet Après Shein, eBay est visé par une enquête en France pour la vente de produits illégaux
Internet

Après Shein, eBay est visé par une enquête en France pour la vente de produits illégaux

27 Nov. 2025 • 14:10
0

La surveillance s’accroît autour des géants du commerce en ligne opérant en France. Le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’une enquête préliminaire ciblant eBay. Cette procédure fait suite à un signalement du gouvernement concernant la mise en vente de marchandises illicites, portant à cinq le nombre de sites désormais inquiétés par la justice française.

eBay Logo

Le problème de certains objets vendus par eBay

Au cœur des accusations formulées par le ministère du Commerce se trouve la disponibilité de produits dangereux. Serge Papin, ministre du Commerce, a révélé mi-novembre que ses services avaient détecté la présence d’armes de catégorie A sur eBay. Le signalement mentionne spécifiquement des objets tels que des machettes et des poings américains.

Ces découvertes ne sont pas isolées : des produits similaires ont également été repérés sur les vitrines concurrentes comme Wish, Temu et AliExpress . Face à ces accusations, eBay a réagi auprès de l’AFP il y a quelques jours en affirmant coopérer pleinement avec les régulateurs français. L’entreprise assure travailler « sans relâche pour empêcher la vente d’objets interdits » sur son interface.

L’onde de choc du scandale Shein

Cette nouvelle offensive judiciaire s’inscrit dans un contexte de répression généralisée déclenchée début novembre. L’alerte a été donnée par la répression des fraudes (DGCCRF) après la découverte de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur le site de Shein. Depuis cet événement déclencheur, les autorités ont élargi leur spectre d’action. Quatre enquêtes ont déjà été confiées à l’Office des mineurs (Ofmin), ciblant Shein, AliExpress, Temu et Wish. eBay devient donc la cinquième plateforme à subir les foudres du parquet.

La pression politique monte également d’un cran. Les dirigeants de Shein sont d’ailleurs attendus le 2 décembre pour s’expliquer devant la commission du développement durable de l’Assemblée nationale.

