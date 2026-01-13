Anthropic lance Claude Cowork pour l’automatisation de tâches avec l’IA

Anthropic lance Cowork, une déclinaison simplifiée de Claude Code intégrée à l’application Claude sur ordinateur, permettant aux utilisateurs non techniques d’automatiser des tâches en désignant simplement un dossier de travail. L’outil répond à la demande croissante d’utilisateurs qui détournaient Claude Code pour des usages non liés à la programmation.
Développé sur le SDK Claude Agent, Cowork partage le modèle sous-jacent de Claude Code mais élimine les barrières techniques. L’utilisateur désigne un dossier spécifique où Claude peut lire ou modifier des fichiers, puis donne ses instructions via l’interface de discussion standard. Cette approche par cloisonnement facilite la gestion des accès sans nécessiter d’outils en ligne de commande ni d’environnements virtuels.
La création de Cowork découle directement de l’observation des comportements d’utilisation. De nombreux utilisateurs employaient déjà Claude Code comme agent IA polyvalent pour des missions éloignées du développement logiciel.
Les cas d’usage s’étendent bien au-delà du code. Anthropic illustre le potentiel avec l’assemblage automatique d’un rapport de dépenses à partir de photos de reçus. D’autres utilisateurs ont expérimenté la gestion de fichiers média, l’analyse de publications sur les réseaux sociaux ou l’examen de conversations.
Conçu pour exécuter des séquences d’actions de manière autonome, Cowork présente toutefois des dangers si les instructions restent floues ou contradictoires. Anthropic avertit explicitement sur les risques d’injection de prompt et de suppression accidentelle de fichiers dans son annonce. « Ces risques ne sont pas nouveaux avec Cowork, mais c’est peut-être la première fois que vous utilisez un outil avancé qui dépasse la simple conversation », précise l’entreprise d’intelligence artificielle, recommandant des directives claires et sans ambiguïté.
Actuellement en version test, Cowork reste réservé aux utilisateurs de Claude avec l’abonnement Max. Celui débute à 100 $/mois. Une liste d’attente est ouverte pour les autres abonnements de l’intelligence artificielle d’Anthropic.
