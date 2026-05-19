PlayStation confirme que ses jeux solo ne sortiront plus sur PC

Hermen Hulst, patron de la branche Studio Business chez PlayStation, a annoncé lors d’une réunion interne que les jeux narratifs solo du groupe ne sortiront plus sur PC. La décision, rapportée par Jason Schreier de Bloomberg, était dans l’air depuis mars, mais elle est désormais officielle.

La fin des jeux PlayStation solos sur PC

Les conséquences sont immédiates et concrètes : des titres comme Ghost of Yōtei, Saros et Marvel’s Wolverine devraient logiquement rester exclusifs à la PlayStation 5. Pour y jouer, il faudra une console Sony et non attendre sa sortie sur PC.

Depuis environ six ans, PlayStation avait pris l’habitude de porter ses plus grands jeux sur PC, généralement plusieurs mois, parfois plusieurs années après leur sortie sur PS5. God of War, Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima, The Last of Us : autant de franchises majeures qui avaient fini par rejoindre Steam. La logique était de monétiser une seconde fois des jeux déjà amortis auprès d’un public qui n’allait pas acheter une console pour y accéder. Sony espérait certainement que ces portages convertiraient des joueurs PC en acheteurs de PlayStation 5, attirés par les suites de leurs nouveaux jeux favoris. Mais ce scénario ne s’est visiblement pas réellement produit.

Le bilan est sévère, du moins pour les jeux solo. Marvel’s Spider-Man 2 n’a atteint que 28 117 joueurs simultanés au pic sur Steam, un chiffre modeste pour l’un des plus grands titres de PlayStation. En face, Helldivers 2 a culminé à 458 208 concurrents sur la même plateforme. La différence tient en partie au genre, mais aussi au modèle de lancement : Helldivers 2 est sorti simultanément sur PS5 et PC, là où les jeux solo arrivaient longtemps après, sans l’effet de lancement qui génère les pics d’audience.

Death Stranding 2: On the Beach, sorti sur PC en mars, et Kena : Scars of Kosmora, déjà annoncé sur la plateforme, figureront probablement parmi les derniers représentants de cette stratégie abandonnée.

Le multijoueur reste une exception

Hermen Hulst a spécifiquement visé les jeux solo dans son annonce, ce qui n’est pas anodin. Les jeux PlayStation multijoueurs pourraient continuer à sortir sur PC, à l’image du succès d’Helldivers 2. Fairgames, actuellement en développement chez PlayStation, sera un test concret de cette doctrine à deux vitesses : exclusivité totale pour le solo et ouverture maintenue pour le multi.