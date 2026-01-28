TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation Plus : les jeux offerts en février 2026
Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en février 2026

2 min.
28 Jan. 2026 • 18:05
0

Sony présente la liste des jeux offerts en février 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres cette fois-ci, là où janvier en propose trois.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Essential pour février 2026

Le premier jeu offert est Undisputed (PS5). Régnez sans conteste sur le ring dans ce jeu de boxe. Avec des visuels réalistes, une action à vous en décrocher la mâchoire et plus de 70 boxeurs sous licence, Undisputed vous donne un contrôle sans précédent pour maîtriser chaque centimètre carré du ring.

Le deuxième jeu est Subnautica: Below Zero (PS5, PS4). Cette aventure inédite vous plongera dans une région de la planète 4546B où règne un froid glacial. Armé de vos neurones et d’un matériel de survie rudimentaire au début de votre voyage, vous êtes bien décidé à découvrir ce qui est arrivé à votre sœur.

En troisième titre, on retrouve Ultros (PS5, PS4). Véritable lettre d’amour à la science-fiction, vivez des combats rapprochés aussi violents qu’intimes contre des entités cosmiques. Pourtant, ces combats intenses et fébriles côtoient des moments contemplatifs où vous cultivez la flore du Sarcophage, comme pour l’inviter à vous ouvrir ses tréfonds.

Enfin, le quatrième jeu offert est Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4). Montez dans le cockpit de certains des plus célèbres avions de chasse du monde et traversez les nuages en effectuant des figures aériennes osées ou en vous engageant dans des combats aériens éprouvants. Vous incarnez un pilote d’élite ayant pour tâche de patrouiller le plus ouvert et le plus intimidant espace sur terre : le ciel.

