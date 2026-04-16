Claude Opus 4.7 : Anthropic dévoile son IA encore plus performante

Deux mois après sa précédente mise à jour, Anthropic lance Claude Opus 4.7, une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle pensée pour prendre en charge des tâches de développement plus lourdes avec moins de supervision. Le vrai changement ne tient pas seulement aux benchmarks : le modèle vise aussi des usages de production plus longs, multimodaux et plus coûteux en tokens.

Claude Opus 4.7 s’améliore, encore

Anthropic présente Claude Opus 4.7 comme la nouvelle version générale de son modèle IA principal, avec un accent clair sur le développement avancé. L’entreprise affirme que les gains les plus visibles portent sur les tâches d’ingénierie les plus difficiles, celles qui exigeaient auparavant un suivi étroit, et dit que le modèle gère désormais des travaux complexes et de longue durée avec plus de rigueur, de constance et d’attention aux consignes.

La société insiste aussi sur la capacité du modèle à vérifier lui-même ses réponses avant de les rendre. Cette évolution renforce son positionnement : Claude Opus 4.7 n’est pas présenté comme un simple assistant de code plus rapide, mais comme un outil censé tenir plus longtemps sur des tâches techniques exigeantes.

Anthropic met aussi en avant des progrès en vision. Claude Opus 4.7 peut analyser des images en plus haute résolution, ce qui élargit son champ d’usage au-delà du texte et du code.

L’entreprise affirme également que le modèle gagne en qualité d’exécution sur des tâches professionnelles plus visuelles. Selon elle, il se montre plus créatif et plus juste dans ses choix pour produire de meilleures interfaces, présentations et documents.

Les autres améliorations mises en avant concernent le suivi d’instructions, la prise en charge multimodale, le travail en conditions réelles et la mémoire. Anthropic résume ce point ainsi : « Opus 4.7 est meilleur dans l’utilisation d’une mémoire basée sur le système de fichiers ». L’entreprise ajoute : « Il se souvient des notes importantes sur des travaux longs et répartis sur plusieurs sessions, et les utilise pour passer à de nouvelles tâches qui, de ce fait, demandent moins de contexte initial ».

Un gain de performances, avec plus de tokens utilisés

Anthropic publie des benchmarks favorables dans plusieurs domaines, notamment le code agentique et l’usage de l’ordinateur. D’après l’entreprise, ces résultats placent Claude Opus 4.7 devant Claude Opus 4.6, GPT-5.4 et Gemini 3,1 Pro, tout en restant derrière Claude Mythos, un modèle IA plus large qui n’est pas disponible au grand public.

L’annonce contient aussi un avertissement pratique pour les utilisateurs. Claude Opus 4.7 remplace directement Claude Opus 4,6, mais deux changements peuvent alourdir la consommation de tokens : un nouveau tokenizer qui peut faire correspondre un même prompt à environ 1 à 1,35 fois plus de tokens selon le type de contenu et un niveau d’effort plus élevé sur les réglages intensifs.

Anthropic assume ce compromis. Le modèle réfléchit davantage dans les configurations les plus exigeantes, ce qui doit améliorer sa fiabilité sur les problèmes difficiles, mais produit aussi plus de tokens en sortie. Autrement dit, Claude Opus 4.7 cherche moins à être simplement plus fort sur le papier qu’à devenir plus fiable dans un cadre de travail concret, au prix d’un coût d’usage plus élevé.

Claude Opus 4.7 est disponible maintenant depuis claude.ai, Claude Platform et les autres plateformes de cloud.