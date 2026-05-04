Ask.com : l’un des symboles du Web des années 90 vient de tirer sa révérence

Une figure emblématique du Web des années 90 vient de tirer sa révérence. Ask.com, autrefois connu sous le nom Ask Jeeves, a officiellement fermé ses serveurs le 1er mai 2026, mettant fin à l’activité de recherche d’IAC et à l’un des derniers vestiges populaires de l’Internet pré-Google.

Le majordome Jeeves quitte définitivement le Web

Lancé à la fin des années 1990, Ask Jeeves s’était distingué par une idée originale pour l’époque : permettre aux internautes de poser des questions en langage naturel, plutôt que de saisir uniquement des mots-clés. Son majordome virtuel, Jeeves, promettait de guider les utilisateurs vers des réponses claires, dans un Web encore en pleine construction.

Après son rachat par IAC, le service avait été rebaptisé Ask.com en 2006, abandonnant progressivement le personnage culte qui représentait jusqu’ici le service. Mais face à Google, puis à l’évolution des usages vers les assistants IA, le moteur n’a évidemment jamais retrouvé son influence initiale.

Une fermeture logique à l’ère de l’intelligence artificielle

Un précurseur des recherches conversationnelles

Dans son message d’adieu, IAC explique vouloir « concentrer davantage ses priorités » et confirme qu’« après 25 ans passés à répondre aux questions du monde, Ask.com a officiellement fermé ». Le groupe remercie aussi ses utilisateurs, en ajoutant que « l’esprit de Jeeves perdure ».

Cette disparition intervient au moment où Google, Perplexity, ChatGPT et d’autres services réinventent justement la recherche sous forme de dialogue. Ironie de l’histoire, Ask Jeeves avait pressenti très tôt cette envie d’interroger Internet comme on interrogerait une personne.

Avec Ask.com, c’est donc une page du Web grand public qui se referme. Le majordome numérique n’a pas survécu à l’ère de l’IA, mais son intuition de départ — répondre à des questions formulées en langage courant — n’a jamais semblé aussi actuelle.