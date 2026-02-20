Opera fête ses 30 ans avec “Web Rewind”, une expérience interactive et nostalgique dédiée à l’histoire du web

Pour célébrer son trentième anniversaire, Opera ne s’est pas contenté d’un simple communiqué. L’éditeur du navigateur a lancé “Web Rewind”, un site interactif pensé comme une véritable capsule temporelle numérique. L’objectif est clairement ici de replonger les internautes dans les moments marquants – et parfois les plus insolites – de l’histoire du web.

L’expérience, particulièrement adaptée à un usage sur ordinateur, mise sur une esthétique rétro qui évoque l’époque de Flash. Navigation au clavier, animations dynamiques et ambiance sonore immersive, chaque interaction se fait en maintenant ou en tapotant la barre d’espace, au fil de 31 “artefacts” numériques emblématiques.

Du modem 56k à l’essor des géants du numérique

Parmi les séquences proposées, on retrouve le son caractéristique des connexions dial-up, les premiers emails et le célèbre “You’ve got mail”, l’émergence de Google, l’essor du partage de fichiers en peer-to-peer ou bien encore l’âge d’or de MySpace. Une rétrospective ludique qui illustre avec brio l’évolution fulgurante d’Internet, des débuts balbutiants à l’ère de la navigation assistée par l’intelligence artificielle.

Un concours et un clin d’œil à la naissance du web

Opera accompagne cette initiative d’un concours invitant les internautes à partager leur souvenir préféré des 30 dernières années en ligne. À la clé, un voyage en Suisse, avec une visite du CERN, présenté comme “le berceau du web” (le premier site « web » a été créé sur une machine NeXT au Cern).

Avec Web Rewind, Opera réussit le double pari de célébrer son propre héritage tout en rendant hommage à l’écosystème numérique qu’il a contribué lui-même à façonner. Il s’agit avant tout d’une opération marketing certes, mais qui est aussi un hommage interactif à la mémoire collective d’Internet.