Opera lance Neon, un navigateur 2.0 boosté à l’IA

Opera révolutionne sa vision du navigateur avec Neon, une interface entièrement centrée sur l’intelligence artificielle. Contrairement aux navigateurs traditionnels qui ajoutent des fonctions IA de manière accessoire, Neon intègre un agent IA natif, capable non seulement de répondre à vos demandes, mais surtout d’agir à votre place : résumer un texte, remplir un formulaire, réserver un voyage, ou créer un site web, Neon facilite un grand nombre de tâches. Organisé autour de trois modules — Chat, Do et Make — Neon devient un assistant numérique multitâche autonome. Sans trop rentrer dans les détails, Chat permet des interactions contextuelles intelligentes, Do exécute des actions web à votre place, et Make transforme vos idées en créations concrètes, le tout dans une interface unifiée et au look assez futuriste.





Opera assure que les modules Chat et Do fonctionnent localement afin de préserver la confidentialité des données, tandis que Make opère dans le cloud européen via des machines virtuelles. Malgré cette sophistication, certaines limitations subsistent : les paiements doivent encore être validés manuellement et les authentifications à deux facteurs ne sont pas contournables. Pour l’instant proposé via une liste d’attente et disponible sur abonnement, Opera Neon parvient à innover dans le domaine des navigateurs, parvenant même à coiffer au poteau le géant Google… sur certains points bien précis s’entend.