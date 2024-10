Les créateurs de Arc vont lancer un nouveau navigateur dopé à l’IA

Après cinq ans de développement sur Arc, les créateurs de The Browser Company envisagent un nouveau projet de navigateur, distinct et novateur, largement axé sur l’intelligence artificielle. Dans une vidéo, le CEO Josh Miller explique que l’objectif est de concevoir un navigateur plus proactif et intuitif, qui répondrait aux besoins des utilisateurs de manière plus dynamique. Miller considère que Arc a su trouver son public, mais aussi que sa complexité le rend moins accessible pour un usage généralisé, le confinant à un marché de niche. The Browser Company a donc préféré se lancer dans un nouveau plutôt que de réinventer Arc, qui continuera d’exister avec des mises à jour régulières mais mineures.



Ce nouveau navigateur est encore à l’état de prototypes, mais Josh Miller promet une approche simplifiée, avec des éléments de design plus accessibles comme des onglets horizontaux et une forte intégration de l’IA générative. L’idée est de faciliter la prise en main dès les premières secondes d’utilisation, ce qui devrait encourager davantage d’utilisateurs à adopter ce nouvel outil. Une version initiale du navigateur pourrait être disponible dès le début de l’année 2025. Du côté des utilisateurs, certains ne cachent pas leurs inquiétudes concernant le suivi de Arc au second plan, craignant que ce dernier ne passe au second plan alors même que le navigateur vient de sortir sur Windows et Android.