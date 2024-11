Spotify est désormais le player musical par défaut dans Opera

Opera vient de faire de Spotify le service de streaming musical par défaut sur son navigateur phare, Opera One, ce dernier disposant depuis peu de capacités d’IA génératives. Avant cette mise à jour, les utilisateurs pouvaient choisir parmi plusieurs services de streaming musical via la barre latérale du navigateur, soit Apple Music, Spotify et Deezer, mais Spotify est désormais mis en évidence comme l’option principale. Une fois connecté et activé, le lecteur peut être détaché de la barre latérale et déplacé autour de l’écran, restant alors affiché même lors d’un changement d’onglets. Ce lecteur met également la musique en pause automatiquement pendant les appels audio ou vidéo et reprend tout aussi automatiquement la lecture une fois l’appel terminé.

Dans le cadre de ce partenariat, et seulement dans certains pays, Opera propose deux à trois mois d’accès gratuit à Spotify Premium. Cette promotion est disponible en Argentine, au Brésil, en France, en Allemagne, en Inde, en Indonésie, en Italie, en Malaisie, aux Philippines, en Pologne, en Espagne, en Thaïlande, en Turquie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Vietnam. Les utilisateurs d’Opera peuvent obtenir cette offre directement depuis la barre latérale du navigateur.