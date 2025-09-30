TENDANCES
Opera lance Neon, un navigateur boosté à l’IA qui nécessite un abonnement

30 Sep. 2025 • 15:17
0

Le navigateur Opera se réinvente – et réinvente le le navigateur – avec Neon, un outil de surf qui place l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience en ligne. Le futur a un coût, soit ici un abonnement de 19,90 dollars par mois, un montant qui ne fera probablement pas fuir les utilisateurs intensifs d’IA prêts à investir dans des fonctionnalités avancées totalement absentes des alternatives gratuites comme Chrome ou Edge.

Un navigateur qui agit comme un assistant

Contrairement aux simples modules de chat IA déjà présents sur le marché, Neon se définit comme un « navigateur agentique », c’est à dire capable d’exécuter des tâches, de générer du code et de produire des résultats directement dans l’interface. Selon Opera, « c’est un navigateur conçu non seulement pour explorer le web, mais aussi pour agir avec vous et pour vous ».

Des outils immersifs et modulaires

Trois fonctionnalités phares structurent cette nouvelle expérience : Tasks crée de véritables espaces de travail où l’IA peut comparer, analyser ou synthétiser des sources, Cards centralise des invites réutilisables, personnalisables ou issues de la communauté, et enfin, Neon Do va encore plus loin en exécutant automatiquement des actions (vérifier des informations, remplir des formulaires ou naviguer pour collecter des données par exemple).

C’est peu dire qu’avec Neon, Opera tente de redéfinir le rôle du navigateur en le transformant en un outil de productivité complet. Reste à voir si les internautes accepteront de franchir le pas d’un modèle par abonnement face à une concurrence gratuite mais de plus en plus puissante (on pense évidemment aux fonctions d’IA intégrées dans Google Search). Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire sur la wishlist et croiser les doigts pour faire partie des premiers élus.

