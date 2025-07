Le navigateur DuckDuckGo peut désormais filtrer les image d’IA dans les résultats de recherche

Le navigateur axé sur la confidentialité DuckDuckGo vient de lancer une nouvelle option permettant aux utilisateurs de filtrer les images générées par l’IA dans les résultats de recherche. Cette nouvelle fonctionnalité est une réponse directe aux nombreuses plaintes d’utilisateurs estimant que les images IA nuisent à la recherche de contenus authentiques. Pour activer ce filtre anti-IA, il suffit de faire une recherche, d’aller dans l’onglet « Images », puis de sélectionner “montrer” ou “masquer” les images IA dans un menu déroulant. Une option similaire est également disponible dans les paramètres du moteur de recherche.

A noter que DuckDuckGo utilise des « listes noires » open source, comme celles de uBlockOrigin et de Huge AI Blocklist, pour limiter la présence d’images IA. L’éditeur du navigateur précise toutefois que ce filtrage pourrait ne pas être parfait, les IA génératives étant de plus en plus performantes pour produire des images extrêmement réalistes. Le timing de cette mise à jour est raccord avec un web est de plus en plus envahi par des contenus générés automatiquement (et souvent de faible qualité), un phénomène souvent qualifié de “slop IA”.