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Helios : le robot quadrumane qui peut travailler en apesanteur

2 min.
26 Mai. 2026 • 11:15
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Orbit Robotics dévoile Helios, un robot humanoïde pensé non pas pour marcher sur Terre mais pour se déplacer et travailler dans l’espace. Développé dans le cadre d’un projet étudiant de la prestigieuse ETH Zurich, ce robot abandonne les jambes au profit de quatre bras, une architecture qui serait beaucoup plus logique en microgravité.

Quatre mains plutôt que deux jambes

Dans une station spatiale, marcher n’a pas vraiment de sens. Les astronautes se déplacent en s’agrippant aux parois, aux poignées et aux modules. Helios reprend cette logique : deux bras peuvent servir à se stabiliser, tandis que les deux autres manipulent des outils, déplacent du cargo ou effectuent une opération de maintenance. Un robot quadrumane en somme…

Orbit Robotics résume son ambition dans une formule très directe : « 4 bras. 4 mains. 1 vision. 1 rêve. » Le robot se destine à équiper les futures stations orbitales, où la maintenance, le tri de matériel et la manutention consomment une part importante du temps des équipages.

Une mécanique inspirée des tendons

Moins de masse dans les bras, plus de précision

Helios n’utilise pas une architecture classique avec des moteurs lourds placés dans chaque articulation. Ses moteurs sont regroupés près des épaules, tandis que des câbles et des bobines transmettent l’effort aux articulations, comme des tendons. Cette conception réduit la masse en mouvement et améliore la fluidité, un point crucial en apesanteur, où le moindre geste brusque peut déséquilibrer le robot.

Le projet met aussi en avant des articulations de coude à contact roulant, pensées pour offrir des mouvements plus contrôlés. L’objectif n’est donc pas seulement de reproduire des mouvements « humains », mais d’adapter le corps robotique à un environnement où les contraintes sont radicalement différentes. Helios reste pour l’instant un prototype, sans aucun calendrier commercial.

SOURCEFutura Sciences

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