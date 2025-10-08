TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Ce robot surpuissant peut soulever jusqu’à 60 tonnes avec une précision totale
Science

Ce robot surpuissant peut soulever jusqu’à 60 tonnes avec une précision totale

8 Oct. 2025 • 13:00
2

Dans le cadre de ses ambitions énergétiques, la Chine a dévoilé un robot multi-bras destiné à assurer la maintenance de son réacteur à fusion expérimentale EAST (surnommé « soleil artificiel »). Ce système, développé dans le cadre de la plateforme CRAFT (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology), est capable de soulever une charge de 60 tonnes avec une précision verticale de l’ordre de 3 à 4 mm — et, pour deux de ses bras auxiliaires, une remise en position de ±0,01 mm ! Cette prouesse mécanique constitue à coup sûr l’un des plus importantes avancées au monde dans le domaine de la robotique sous conditions extrêmes.

ROBOT CRAFT

Un défi technique pour la maintenance robotisée des réacteurs du futur

Comme on peut s’en douter, l’environnement de ce robot est particulièrement contraignant : un tokamak expose en effet les équipements à des températures extrêmes, de puissants champs magnétiques et des radiations intenses. Le CRAFT a validé sa conception en démontrant que son bras principal pouvait accrocher et déplacer de très lourdes masses avec un positionnement extrêmement précis, tandis que ses bras secondaires peuvent intervenir pour des tâches délicates nécessitant une plus grande précision encore.

Ce monstre technologique n’est pas encore opérationnel à grande échelle (on s’en serait douté), mais les responsables du projet visent une mise en service pour la fin de l’année en cours. Une fois ce premier jalon franchi, la technologie de ce robot ultra puissant pourrait alors servir au-delà du secteur de la fusion, dans les centrales nucléaires classiques par exemple, ou bien encore la robotique industrielle de haute précision voire l’aéronautique. A terme, le robot CRAFT pourrait bien redéfinir les standards de la maintenance automatisée en milieux extrêmes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Terminator cyborg Science

Terminator 2.0 ? Un robot chinois Unitree est subitement passé en mode « attaque totale »

Ubtech-Walker-S2-change-batterie Science

Le robot humanoïde Walker S2 peut se recharger tout seul !

Optimus Walking in forest Science

Le robot Optimus de Tesla peut désormais marcher à l’air libre sur un terrain accidenté !

Unitree robot Kung Fu Science

Le robot humanoïde Unitree G1 s’essaie au Kung Fu

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Apollo 17 échantillons

Des échantillons lunaires d’Apollo 17 dévoilent des isotopes de soufre encore jamais vus sur Terre

8 Oct. 2025 • 14:25
0 Science

Une équipe de chercheurs dirigée par James W. Dottin III (de l’université Brown) a dévoilé une découverte...

cearveau intelligence artificielle

IA neuromorphique : la Chine dévoile un « cerveau artificiel » ultra-rapide, taillé pour les très longs contextes

8 Oct. 2025 • 11:47
0 Actu OS

Un institut de recherche à Pékin affirme avoir mis au point un modèle d’intelligence artificielle « à la...

Amazon Prime Day Promos

[Jour-2] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

8 Oct. 2025 • 11:20
3
Uno Q Arduino Qualcomm

Qualcomm rachète Arduino pour apporter l’ « Edge AI » à une nouvelle communauté de développeurs

8 Oct. 2025 • 10:45
0 Hors-Sujet

La firme américaine Qualcomm a annoncé ce mardi 7 octobre l’acquisition de la célèbre plateforme open source Arduino,...

Impossible Creatures

Impossible Creatures : Disney va adapter au cinéma la célèbre franchise de fantasy

8 Oct. 2025 • 9:45
0 Geekeries

Disney vient de conclure un accord d’envergure pour adapter en films la série de fantasy Impossible Creatures, de l’auteure britannique...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Brevet : Apple imagine un casque XR modulaire avec des haut-parleurs magnétiques détachables

Brevet : Apple imagine un casque XR modulaire avec des haut-parleurs magnétiques détachables

8 Oct. 2025 • 12:50

image de l'article Apple Podcasts se renforce avec une pointure de chez NPR

Apple Podcasts se renforce avec une pointure de chez NPR

8 Oct. 2025 • 11:15

image de l'article Apple ressuscite le « Slide to Unlock » dans la seconde bêta d’iOS 26.1

Apple ressuscite le « Slide to Unlock » dans la seconde bêta d’iOS 26.1

8 Oct. 2025 • 9:45

image de l'article Nouveau firmware pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4

Nouveau firmware pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4

7 Oct. 2025 • 20:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site