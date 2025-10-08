Ce robot surpuissant peut soulever jusqu’à 60 tonnes avec une précision totale

Dans le cadre de ses ambitions énergétiques, la Chine a dévoilé un robot multi-bras destiné à assurer la maintenance de son réacteur à fusion expérimentale EAST (surnommé « soleil artificiel »). Ce système, développé dans le cadre de la plateforme CRAFT (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology), est capable de soulever une charge de 60 tonnes avec une précision verticale de l’ordre de 3 à 4 mm — et, pour deux de ses bras auxiliaires, une remise en position de ±0,01 mm ! Cette prouesse mécanique constitue à coup sûr l’un des plus importantes avancées au monde dans le domaine de la robotique sous conditions extrêmes.

Un défi technique pour la maintenance robotisée des réacteurs du futur

Comme on peut s’en douter, l’environnement de ce robot est particulièrement contraignant : un tokamak expose en effet les équipements à des températures extrêmes, de puissants champs magnétiques et des radiations intenses. Le CRAFT a validé sa conception en démontrant que son bras principal pouvait accrocher et déplacer de très lourdes masses avec un positionnement extrêmement précis, tandis que ses bras secondaires peuvent intervenir pour des tâches délicates nécessitant une plus grande précision encore.

Ce monstre technologique n’est pas encore opérationnel à grande échelle (on s’en serait douté), mais les responsables du projet visent une mise en service pour la fin de l’année en cours. Une fois ce premier jalon franchi, la technologie de ce robot ultra puissant pourrait alors servir au-delà du secteur de la fusion, dans les centrales nucléaires classiques par exemple, ou bien encore la robotique industrielle de haute précision voire l’aéronautique. A terme, le robot CRAFT pourrait bien redéfinir les standards de la maintenance automatisée en milieux extrêmes.