L’Europe prépare une amende record visant Google et le DMA

La Commission européenne se dirige vers une amende record de plusieurs centaines de millions d’euros visant Google. La sanction, attendue avant la pause estivale, pourrait devenir la plus lourde jamais infligée au titre du Digital Markets Act (DMA).

Vers une très grosse amende pour Google en Europe

La décision serait en phase finale et marquerait un nouveau palier dans l’application du DMA contre les grandes plateformes. Selon le journal allemand Handelsblatt, le montant se situera dans la tranche haute des centaines de millions d’euros.

Le dossier porte sur un soupçon central : Google est accusé de mettre en avant ses propres services dans ses résultats de recherche. L’enquête antitrust vise donc directement la manière dont le groupe organise la visibilité de ses produits au sein de son moteur.

Ce volet a été officiellement ouvert en mars 2025. L’enjeu est de forcer Google à aligner son fonctionnement sur les règles imposées par l’Union européenne aux acteurs désignés sous le DMA.

Pour rappel, le DMA est un règlement de l’Union européenne qui impose des règles aux très grandes plateformes numériques pour éviter les abus de position dominante et rendre les marchés en ligne plus équitables et ouverts. En pratique, il oblige ces géants à laisser plus de choix aux utilisateurs, à mieux ouvrir leurs services à la concurrence et à respecter des interdictions comme l’auto-préférence ou certaines pratiques de verrouillage.

Plus tôt ce mois-ci, la Commission européenne a accordé un peu plus de temps à Google pour répondre à ses préoccupations. Cette marge supplémentaire est intervenue après une proposition de l’entreprise jugée insuffisante.