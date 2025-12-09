TENDANCES
KultureGeek Internet L’Europe ouvre une enquête visant Google et ses pratiques avec l’IA
Internet

L’Europe ouvre une enquête visant Google et ses pratiques avec l’IA

9 Déc. 2025 • 15:14
0

La Commission européenne a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une enquête antitrust visant Google, soupçonné d’enfreindre les règles de concurrence dans son utilisation des contenus en ligne à des fins d’intelligence artificielle. Cette procédure s’inscrit dans une vague de régulation ciblant les géants américains de la tech.

Google Logo Icone Application

L’usage des données de créateurs au cœur du dossier

La Commission européenne cherche à déterminer si Google fausse la concurrence en imposant des conditions inéquitables aux éditeurs sur Internet et aux créateurs de contenu sur YouTube. L’enquête examinera également si l’entreprise s’octroie un accès privilégié à ces données, désavantageant ainsi les développeurs de modèles d’IA rivaux.

La commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera, a souligné que si l’IA apporte des bénéfices indéniables, « ce progrès ne peut se faire au détriment des principes au cœur de nos sociétés ».

Un point spécifique de l’enquête concerne la génération des AI Overviews et du Mode IA sur le moteur de recherche de Google. La Commission européenne veut savoir dans quelle mesure ces outils s’appuient sur le contenu des éditeurs sans compensation appropriée et si ces derniers peuvent refuser l’utilisation de leurs données sans perdre leur référencement sur le moteur de recherche.

Google défend l’innovation face à la pression réglementaire

Un porte-parole de Google a réagi auprès de plusieurs médias américains, estimant que « cette plainte risque d’étouffer l’innovation sur un marché plus concurrentiel que jamais ». L’entreprise affirme vouloir continuer à travailler avec les industries créatives dans leur transition vers l’ère de l’IA.

Cette nouvelle procédure fait suite à une amende de près de 3 milliards d’euros infligée en septembre pour distorsion de concurrence dans le secteur de la publicité en ligne, décision dont Google a fait appel.

L’action contre Google s’ajoute à une série de mesures récentes prises par le bloc européen. Vendredi dernier, le réseau social X (ex-Twitter) d’Elon Musk a écopé d’une amende de 120 millions d’euros pour manquement à la transparence publicitaire et pour le design trompeur de ses coches bleues. De plus, une enquête antitrust a été ouverte la semaine dernière contre Meta concernant sa politique d’accès à WhatsApp pour les fournisseurs d’IA.

