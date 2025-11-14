TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet L’Europe enquête sur Google qui rétrograde des sites d’information
Internet

L’Europe enquête sur Google qui rétrograde des sites d’information

14 Nov. 2025 • 14:10
0

La Commission européenne a lancé une nouvelle offensive antitrust contre Google, soupçonnant le géant de la recherche d’enfreindre le Digital Markets Act (DMA) en déclassant injustement les résultats des sites d’information. Cette enquête, qui pourrait alourdir une facture déjà salée cumulant 9,5 milliards d’euros d’amendes européennes, vise le cœur de l’algorithme de Google et sa politique de lutte contre le spam.

Google Logo

Une politique « légitime » des médias dans le viseur de Google

Au centre des préoccupations de la Commission européenne se trouve la politique de Google sur « l’abus de réputation de site ». Sous couvert de lutter contre les contenus de mauvaise qualité, Google semble pénaliser les sites de presse qui hébergent du contenu sponsorisé par des partenaires commerciaux. Pour la Commission, cette pratique publicitaire est pourtant une « manière courante et légitime pour les éditeurs de monétiser leurs sites Web ».

Teresa Ribera, la commissaire européenne à la Concurrence, a déclaré vouloir s’assurer que « les éditeurs de presse ne perdent pas des revenus importants à un moment difficile pour le secteur ». Si l’enquête, prévue pour durer 12 mois, aboutit à des conclusions négatives et que Google ne prend pas de mesures correctives, l’amende pourrait atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel.

Une enquête « totalement malavisée » selon Google

La réaction de Google a été immédiate et ferme. Pandu Nayak, le directeur scientifique du moteur de recherche de Google, a qualifié l’enquête de « totalement malavisée », affirmant qu’elle « risque de nuire à des millions d’utilisateurs européens ». Selon lui, cette politique est indispensable pour empêcher que du contenu tiers payant, parfois de moindre qualité, ne se retrouve artificiellement bien classé dans les résultats de recherche simplement parce qu’il est hébergé sur un site d’actualités réputé.

Cette nouvelle procédure s’inscrit dans un contexte de tensions extrêmes. Elle survient juste après une amende de 2,95 milliards d’euros infligée en septembre pour abus de position dominante dans les technologies publicitaires, une sanction qui avait provoqué la colère de l’administration Trump. Elle s’ajoute aux pénalités records sur Android et Google Shopping, et à d’autres enquêtes en cours dans le cadre du DMA. La Commission européenne semble plus déterminée que jamais à utiliser son nouvel arsenal législatif pour démanteler ce qu’elle perçoit comme les pratiques anticoncurrentielles de Google.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pornhub Internet

L’Europe ouvre une enquête sur 4 sites pornos, dont Pornhub, pour la vérification de l’âge

Cookies Internet

L’Europe veut mettre fin aux bannières de cookies sur les sites

X Twitter Logo Internet

L’Europe approfondit son enquête contre X (Twitter) pour lutter contre la désinformation

Recherche Google Logo Internet

Google refuse le fact-checking sur son moteur de recherche et YouTube

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Elon Musk pas content

X : l’Irlande ouvre une enquête sur la modération et menace de prendre des mesures coercitives

14 Nov. 2025 • 15:25
0 Internet

Déjà tendu, le climat autour de X (ex-Twitter), se durcit encore. Le régulateur irlandais des médias, la Coimisiún na...

Vampire Survivors VR

Vampire Survivors VR débarque en shadowdrop sur Meta Quest ! (+trailer)

14 Nov. 2025 • 13:05
0 Jeux vidéo

Surprise : le studio poncle et Radical Forge ont lancé en « shadowdrop » (sans avoir prévenu en somme) la version VR...

Ubisoft Logo

Ubisoft suspend brutalement la cotation de son action : vers une nouvelle crise ?

14 Nov. 2025 • 11:50
0 Hors-Sujet

Ubisoft traverse depuis plusieurs années désormais une forte zone de turbulences, et les évènements récents donnent...

New Glenn décollage

Succès majeur pour Blue Origin : New Glenn enchaîne un second vol et un retour contrôlé

14 Nov. 2025 • 10:35
0 Science

Le jeudi 13 novembre 2025, depuis la base de lancement (Pad 36) de la Cape Canaveral Space Force Station, la fusée heavy-lift New Glenn de Blue...

ChatGPT Discussions Groupe

ChatGPT ajoute les discussions de groupe

14 Nov. 2025 • 9:10
0 Internet

OpenAI vient de lancer une fonctionnalité qui pourrait transformer l’usage de ChatGPT : les discussions de groupe. Le chatbot n’est...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Pocket d’Apple est maintenant disponible à l’achat

L’iPhone Pocket d’Apple est maintenant disponible à l’achat

14 Nov. 2025 • 15:05

image de l'article Red Dead Redemption arrive bientôt en version remastérisée sur iOS (mais aussi sur Android et consoles)

Red Dead Redemption arrive bientôt en version remastérisée sur iOS (mais aussi sur Android et consoles)

14 Nov. 2025 • 13:25

image de l'article WondLa : Apple TV dévoile le trailer de la troisième et dernière saison

WondLa : Apple TV dévoile le trailer de la troisième et dernière saison

14 Nov. 2025 • 12:05

image de l'article iOS : Opera met sa croissance fulgurante en Europe sur le compte du DMA

iOS : Opera met sa croissance fulgurante en Europe sur le compte du DMA

14 Nov. 2025 • 10:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site