L’Europe ouvre une enquête sur 4 sites pornos, dont Pornhub, pour la vérification de l’âge

L’Union européenne a lancé une enquête contre Pornhub, XNXX, XVideos et Stripchat, quatre sites pornographiques suspectés de ne pas suffisamment protéger les mineurs contre leurs contenus. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA).

Des règles européennes renforcées

Le DSA impose des obligations strictes aux grandes plateformes numériques pour garantir la sécurité des utilisateurs, notamment des mineurs. La Commission européenne reproche à Pornhub, XNXX et XVideos, qui attirent chacun plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels en Europe, de ne pas vérifier efficacement l’âge des visiteurs. Un simple clic déclarant avoir 18 ans suffit pour accéder à ces sites. Stripchat, en revanche, pourrait bientôt être exempté, n’atteignant pas ce seuil d’utilisateurs, bien que les règles du DSA s’appliquent encore temporairement.

L’objectif est clair : protéger les jeunes d’un accès inapproprié à des contenus pour adultes. Henna Virkkunen, commissaire européenne à la souveraineté technologique, a affirmé : « Notre priorité est de protéger les mineurs et de leur permettre de naviguer en ligne en toute sécurité ». Elle insiste sur la collaboration avec les États membres pour limiter les risques en ligne. En France, une étude de l’Arcom révèle que 40 % des enfants accèdent mensuellement à des sites pornographiques, soulignant l’urgence de la situation.

Des mesures jugées insuffisantes

La Commission critique ces plateformes pour leur manque d’actions concrètes. Elle estime qu’elles n’évaluent ni ne réduisent assez les risques pour « les droits de l’enfant, le bien-être mental et physique des utilisateurs ». Aylo, maison mère de Pornhub, se défend en assurant « s’engager pleinement à garantir la sécurité des mineurs en ligne » et propose de vérifier l’âge via les appareils des utilisateurs. Ce point de vue ouvre un débat sur la répartition des responsabilités entre plateformes et fabricants.

Si des infractions sont confirmées, les plateformes risquent des amendes allant jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial. En cas de violations graves et répétées, une interdiction d’opérer en Europe est possible. La Commission collabore aussi avec les autorités nationales pour appliquer ces règles aux plateformes plus petites.