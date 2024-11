Amazon risque une nouvelle enquête antitrust de la Commission européenne (DMA)

Amazon pourrait être confronté à une enquête de la Commission européenne dès l’année prochaine, soupçonné de favoriser ses propres produits sur sa plateforme. Selon Reuters, les régulateurs antitrust de l’Union européenne se préparent à examiner si le commerçant en ligne respecte les règles strictes imposées par la loi sur les marchés numériques (DMA), entrée en vigueur l’année dernière.

Cette loi vise à limiter le pouvoir des géants de la tech, interdisant, entre autres, à des entreprises comme Amazon d’avantager leurs propres produits au détriment de ceux des vendeurs tiers. Si Amazon est reconnu coupable de telles pratiques, il pourrait se voir infliger une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d’affaires annuel mondial.

L’enquête, qui devrait débuter sous la direction de la nouvelle commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera, pourrait entraîner des conséquences importantes pour Amazon. Elle devrait décider si une enquête officielle est lancée dans les mois à venir, succédant à Margrethe Vestager, qui se veut la commissaire sortante. Cette décision fait suite à l’examen en cours par la Commission européenne des pratiques d’Amazon concernant la mise en avant de ses propres produits.

Amazon, pour sa part, affirme être en conformité avec la DMA, précisant que ses modèles de classement des produits ne font pas de distinction entre les produits vendus par ses propres services et ceux des vendeurs tiers. Cependant, les régulateurs européens restent attentifs à la manière dont l’entreprise traite ses propres produits, un sujet de plus en plus scruté à l’échelle de l’UE.

Si cette enquête aboutit à des sanctions, elle pourrait marquer un tournant dans la lutte de l’UE contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique.