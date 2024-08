Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence qui fait trembler la tech, quitterait ses fonctions cette année

Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence qui fait trembler les géants de la tech mondiale, ne reviendra pas pour un troisième mandat et devrait démissionner dès cette année. Le gouvernement danois prévoit en effet de nommer un autre candidat à son poste après que le parti politique auquel été rattaché Vestager a échoué lors des dernières élections nationales. Vestager incarne presque à elle seule le combat pour l’application des lois antitrust en Europe, en particulier contre les grandes entreprises technologiques américaines, et a joué un rôle crucial dans la création de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui vise à empêcher les GAFAM d’abuser de leur pouvoir sur le marché.

Sous la direction de Vestager, la Commission européenne a imposé des régulations qui ont obligé des entreprises comme Apple, Google et Meta à modifier leurs pratiques commerciales. Ces changements comprenaient, entre autres, la modification par Google de ses opérations de moteur de recherche et l’autorisation par Apple de la création de magasins d’applications tiers sur iOS. Pendant son mandat, des amendes records ont été infligées pour des violations antitrust, à l’instar de l’amende de 4,3 milliards d’euros infligée à Google concernant Android et l’amende de 1,8 milliard d’euros reçue par Apple pour avoir freiner la compétition sur le secteur du streaming musical. Le remplacement de Vestager serait prévu pour cet automne, et les entretiens pour désigner de nouveaux candidats débuteront bientôt.