Sites pornos : Pornhub et YouPorn vont contester la vérification d’âge en France

Aylo, propriétaire des sites pornographiques YouPorn, Pornhub et Redtube, a annoncé son intention de contester un arrêté interministériel français imposant une vérification systématique de l’âge pour accéder à ses sites. Cette obligation, étendue aux sites étrangers établis dans l’Union européenne, a été publiée hier au Journal officiel et a suscité des réactions immédiates de la part de l’entreprise.

Une vérification de l’âge sur les sites pornos en France

Le ministère de la Culture a salué cette mesure, qui vise à protéger les enfants et adolescents des contenus pornographiques en ligne. Selon le ministère, cette nouvelle législation permettra de « bloquer l’accès aux mineurs aux sites pornographiques les plus fréquentés en France », une avancée jugée « majeure » pour la protection de la jeunesse sur Internet. Cette obligation s’étend désormais aux sites tels que ceux d’Aylo, qui sont basés à Chypre, mais aussi à d’autres entreprises européennes comme Jacquie et Michel, qui disposent de trois mois pour mettre en place un système de vérification de l’âge « respectueux de la vie privée » et « efficace », sous peine de sanctions sévères, y compris le blocage des sites.

Le propriétaire de Pornhub et YouPorn contestent

Dans une déclaration à l’AFP, Aylo dit avoir pris connaissance « des termes de l’arrêté interministériel et envisage maintenant ses différentes options à cet égard. Nous avons l’intention de le contester ». La maison-mère de Pornhub et YouPorn assure défendre « depuis des années publiquement la vérification de l’âge des utilisateurs. Et d’ajouter : « Malheureusement, la manière dont nombre de législations dans le monde ont mis en œuvre cette vérification est inefficace, hasardeuse et dangereuse ».

Le groupe évoque « les centaines de milliers de données personnelles sensibles collectées », ce qui « met en danger la sécurité des utilisateurs ». Selon lui, « la meilleure solution (…) consiste à vérifier l’âge à la source : sur l’appareil ». Il parle notamment du contrôle parental.

Cette nouvelle législation intervient alors qu’une étude de l’Arcom, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, révèle qu’environ 40 % des jeunes de 12 à 17 ans accèdent chaque mois à des sites pornographiques.