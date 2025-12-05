L’Union Européenne inflige une lourde amende à X pour non-respect du Digital Services Act (DSA)

La Commission européenne a eu la main lourde contre X : le réseau social d’Elon Musk écope en effet d’une amende de 120 millions d’euros à cause de manquements répétés aux obligations de transparence imposées par le Digital Services Act (DSA), le cadre réglementaire européen destiné à encadrer les grandes plateformes numériques.

Le badge bleu dans le viseur des régulateurs

Au cœur du dossier figure le système de certification par coche bleue. Autrefois réservé à des comptes vérifiés, ce badge est désormais accessible via un simple abonnement payant. Pour Bruxelles, cette pratique entretient une confusion dangereuse : les utilisateurs peuvent être amenés à croire qu’un compte est authentifié alors qu’aucun contrôle réel n’a été effectué, ce qui favorise les arnaques, l’usurpation d’identité et la désinformation.

Publicité opaque et accès restreint aux données

L’enquête pointe également de graves lacunes dans la transparence publicitaire. Le registre des annonces de X est jugé difficilement exploitable : il ne permettrait pas d’identifier clairement les annonceurs ni de comprendre le ciblage des campagnes, un défaut structurel qui complique la lutte contre les escroqueries et les opérations d’influence.

Enfin, la plateforme est accusée de freiner l’accès aux données publiques pour les chercheurs indépendants, pourtant essentiel pour analyser les risques systémiques liés à la désinformation, aux contenus haineux ou aux manipulations en ligne.

Des délais serrés pour se mettre en conformité

X dispose désormais de plusieurs semaines pour répondre officiellement à la décision européenne et présenter un plan d’actions correctives. En cas de non-respect, de nouvelles sanctions financières pourraient suivre.