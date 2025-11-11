L’Union européenne prépare une loi pour bannir Huawei et ZTE de ses réseaux 5G

L’Union européenne s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la sécurisation de ses infrastructures télécoms. La Commission européenne envisage en effet de transformer sa recommandation de 2020 — invitant les États membres à limiter l’usage de technologies dites « à haut risque » — en une loi nettement plus contraignante. Dans le viseur, les géants chinois Huawei et ZTE, accusés de représenter une menace potentielle pour la sécurité du continent.

Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission, défend un projet qui contraindrait chaque pays à éliminer progressivement les équipements des fournisseurs des réseaux 5G et de prochaine génération. Si le texte devient effectif, les États qui ne respecteraient pas ces obligations pourraient faire face à des procédures d’infraction et donc à des sanctions financières. L’initiative s’étendrait également aux infrastructures de fibre optique, secteur stratégique pour le déploiement du très haut débit en Europe.

Une décision géopolitique et technologique majeure

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de tension croissante entre l’Europe et la Chine, alors que plusieurs pays — dont l’Allemagne et la Finlande — ont déjà annoncé leur intention de restreindre ou d’interdire les composants chinois à partir de 2026. Les États-Unis, pionniers de cette politique de durcissement, ont déjà convaincu nombre de leurs alliés d’adopter une ligne similaire, invoquant des risques de cybersurveillance et de sabotage.

Pour Bruxelles, l’objectif est clair et consiste à réduire la dépendance aux technologies étrangères afin de garantir une souveraineté numérique toujours plus forte. Un choix stratégique qui pourrait redessiner la carte des télécommunications européennes et accélérer l’émergence d’acteurs locaux capables – peut-être -de rivaliser avec les géants asiatiques.