X suspend le compte publicitaire de la Commission européenne en représailles d’une amende record

Le bras de fer entre le réseau social X et les autorités européennes a franchi un nouveau cap. Au lendemain d’une lourde sanction financière prononcée par l’Union européenne, la plateforme a décidé de suspendre le compte publicitaire officiel de la Commission européenne, ravivant les tensions autour de la régulation du numérique.

Une décision immédiate après la sanction

Selon la direction de X, cette mesure ferait suite à l’utilisation présumée d’une faille technique dans l’outil de création de publicités. La Commission aurait exploité un ancien compte publicitaire inactif pour amplifier artificiellement la portée d’un message annonçant l’amende infligée à la plateforme. X affirme avoir rapidement corrigé cette « faiblesse », mais a tout de même choisi de retirer à l’institution européenne l’accès à ses outils publicitaires.

Bullshit — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

Une amende historique sous le régime du Digital Services Act

La sanction, d’un montant d’environ 120 millions d’euros, constitue la première pénalité majeure infligée dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Les autorités reprochent notamment à X son système jugé trompeur de comptes certifiés (badge bleu), un manque de transparence sur ses publicités et des restrictions excessives pour l’accès aux données par les chercheurs.

Du côté de la plateforme, les réactions ont été particulièrement virulentes et Elon Musk a publiquement dénoncé une décision « injustifiée ». De son côté, la Commission rappelle que X reste tenue de présenter un plan d’actions détaillé pour se conformer aux exigences européennes dans les délais impartis.

Force est donc de constater que l’affrontement est de plus en plus frontal entre les grandes plateformes américaines et l’Union européenne. La régulation numérique entre désormais dans une phase plus coercitive, où chaque décision emble en mesure de redéfinir durablement l’équilibre des pouvoirs entre les États et les géants de la tech.