TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet X suspend le compte publicitaire de la Commission européenne en représailles d’une amende record
Hors-Sujet

X suspend le compte publicitaire de la Commission européenne en représailles d’une amende record

8 Déc. 2025 • 11:15
0

Le bras de fer entre le réseau social X et les autorités européennes a franchi un nouveau cap. Au lendemain d’une lourde sanction financière prononcée par l’Union européenne, la plateforme a décidé de suspendre le compte publicitaire officiel de la Commission européenne, ravivant les tensions autour de la régulation du numérique.

Une décision immédiate après la sanction

Selon la direction de X, cette mesure ferait suite à l’utilisation présumée d’une faille technique dans l’outil de création de publicités. La Commission aurait exploité un ancien compte publicitaire inactif pour amplifier artificiellement la portée d’un message annonçant l’amende infligée à la plateforme. X affirme avoir rapidement corrigé cette « faiblesse », mais a tout de même choisi de retirer à l’institution européenne l’accès à ses outils publicitaires.

Une amende historique sous le régime du Digital Services Act

La sanction, d’un montant d’environ 120 millions d’euros, constitue la première pénalité majeure infligée dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Les autorités reprochent notamment à X son système jugé trompeur de comptes certifiés (badge bleu), un manque de transparence sur ses publicités et des restrictions excessives pour l’accès aux données par les chercheurs.

Commission Europeenne

Du côté de la plateforme, les réactions ont été particulièrement virulentes et Elon Musk a publiquement dénoncé une décision « injustifiée ». De son côté, la Commission rappelle que X reste tenue de présenter un plan d’actions détaillé pour se conformer aux exigences européennes dans les délais impartis.

Force est donc de constater que l’affrontement est de plus en plus frontal entre les grandes plateformes américaines et l’Union européenne. La régulation numérique entre désormais dans une phase plus coercitive, où chaque décision emble en mesure de redéfinir durablement l’équilibre des pouvoirs entre les États et les géants de la tech.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Commission Europeenne Internet

L’Union Européenne inflige une lourde amende à X pour non-respect du Digital Services Act (DSA)

Amazon Carton Logo Internet

Fausses promotions d’Amazon, Cdiscount, Shein… l’UFC-Que Choisir saisit la Commission européenne

Google Logo Loupe Hors-Sujet

Google modifierait profondément son moteur de recherche pour éviter une amende record de l’UE

Drapeau Union Europeenne Hors-Sujet

Face à Trump, l’Union européenne défend fermement ses règles sur le numérique

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

IShowSpeed robot

Le youtubeur IShowSpeed poursuivi en justice après la destruction d’un robot humanoïde viral

8 Déc. 2025 • 12:40
0 Hors-Sujet

Le célèbre créateur de contenu IShowSpeed, dont la chaine est suivie par des dizaines de millions d’abonnés, se retrouve...

Limitless-Pendant

Meta rachète Limitless et met fin au service en Europe : l’IA sous pression réglementaire

8 Déc. 2025 • 10:10
3 Hors-Sujet

Meta poursuit sa stratégie (ultra) offensive dans l’intelligence artificielle avec le rachat de Limitless (ex-Rewind), une start-up...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 7 décembre (livraison avant Noël)

7 Déc. 2025 • 21:24
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

camera solaire eufyCam S4 avec panneau solaire Tests

[Test] Caméra extérieure solaire eufyCam S4 : la 4K qui voit tout en 360°

7 Déc. 2025 • 19:05
8
Mark Zuckerberg Lunettes Connectees Realite Augmentee Orion

Meta reporte ses lunettes de réalité mixte à 2027

7 Déc. 2025 • 8:34
0 Matériel

Meta a décidé de reporter à 2027 le lancement de ses nouvelles lunettes de réalité mixte qui ont pour nom de code...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un Apple Vision coloris noir ? Une nouvelle fuite relance la rumeur

Un Apple Vision coloris noir ? Une nouvelle fuite relance la rumeur

8 Dec. 2025 • 12:45

image de l'article L’Inde pourrait imposer le GPS actif en continu sur les iPhone

L’Inde pourrait imposer le GPS actif en continu sur les iPhone

8 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article Formule 1 : Apple TV lève le voile sur l’interface dédiée à la F1

Formule 1 : Apple TV lève le voile sur l’interface dédiée à la F1

8 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 7 décembre (livraison avant Noël)

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 7 décembre (livraison avant Noël)

7 Dec. 2025 • 21:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site