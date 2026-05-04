Stranger Than Heaven : Xbox annonce un showcase sur le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza)

Voilà qui n’est pas banal : Microsoft prépare un rendez-vous spécial entièrement dédié à Stranger Than Heaven, le nouveau jeu d’action-aventure de Ryu Ga Gotoku Studio, connu pour les séries Yakuza et Like a Dragon. Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven sera diffusée dans la nuit du 6 au 7 mai 2026, à 1 h du matin en France.

Un événement de 30 minutes consacré au jeu

Xbox promet environ une demi-heure d’informations sur l’histoire, l’univers, les personnages et les coulisses du développement. Déjà aperçu lors du Xbox Partner Preview de mars, Stranger Than Heaven a de quoi intriguer les fans de Yakuza : le jeu se déroulera en effet sur cinq époques du Japon moderne, à travers cinq villes différentes. Le Xbox Partner Preview devrait ainsi revenir sur l’arc narratif du jeu étalé sur un demi-siècle, ainsi que sur son casting présenté comme l’un des éléments centraux du projet.

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Où regarder le showcase Xbox ?

YouTube, Twitch et sous-titres français

Le showcase sera disponible sur les chaînes officielles Xbox, notamment YouTube, avec une diffusion en 4K à 60 images par seconde, ainsi que sur Twitch. Une version en langue des signes américaine sera aussi proposée, et les sous-titres français seront disponibles pendant la diffusion.

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Stranger Than Heaven est attendu sur Xbox Series X|S, PC, PS5, Xbox Cloud et dans le Xbox Game Pass dès son lancement. Il sera également compatible Xbox Play Anywhere, ce qui permettra de retrouver sa progression entre lorsque l’on passe de la console au PC (et inversement).