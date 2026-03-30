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Xbox annonce un Xbox Games Showcase pour juin suivi d’une présentation de Gears of War: E-Day !

3 min.
30 Mar. 2026 • 18:14
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Microsoft a officiellement levé le voile sur son grand événement gaming de l’été. Le Xbox Games Showcase 2026 se tiendra le 7 juin prochain à 19 heures, heure de Paris, avant d’enchaîner immédiatement avec un Direct entièrement consacré à Gears of War: E-Day. Un choix qui confirme l’importance du retour de la franchise dans la communication de Xbox pour 2026.

Un double rendez-vous pour relancer la machine Xbox en juin

Comme chaque année, Xbox conserve son créneau de début juin, devenu incontournable depuis la disparition de l’E3. Mais cette édition 2026 ne se contentera pas d’une présentation généraliste des gros jeux en préparation chez les Xbox Studios : après le showcase principal, Microsoft proposera en effet une plongée approfondie dans Gears of War: E-Day, avec l’ambition de donner plus de place à l’un de ses projets les plus attendus.

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La formule n’est pas nouvelle : Xbox a pris l’habitude de prolonger sa conférence par une séquence plus dense centrée sur un titre majeur. Cette année, c’est donc Gears of War: E-Day qui héritera de ce traitement privilégié.

Retour aux licences fortes

Le choix de ce préquel n’est pas anodin. En mettant Gears of War: E-Day au premier plan, Microsoft veut visiblement rappeler la force de ses licences historiques au moment où les nouveaux dirigeants de Xbox cherchent à clarifier la stratégie du groupe pour les prochaines années.

Une année particulièrement dense pour Xbox

Outre Gears of War: E-Day, Microsoft dispose d’un calendrier potentiellement très chargé. Fable figure toujours parmi les grandes sorties attendues, tandis que l’avenir de Halo continue d’alimenter les spéculations (le premier jeu Halo sera de retour cette année dans une version remake). Gears of War: E-Day pourrait donc densifier encore plus une année particulièrement prometteuse pour la marque noire et verte.

Gears Of War E Day

L’attente est d’ailleurs renforcée par le souvenir du showcase précédent, qui avait laissé une partie du public sur sa faim en l’absence de plusieurs grosses licences maison. Cette fois, Microsoft semble vouloir éviter toute frustration en donnant une place bien identifiée à l’un de ses blockbusters les plus surveillés.

FanFest, le retour surprise

Autre signal fort envoyé à la communauté : le retour du Xbox FanFest à Los Angeles ! Cette décision traduit sans doute une volonté de recréer un lien plus direct avec le public à l’occasion du showcase, et ce au moment même où la marque cherche à consolider sa présence événementielle et son image auprès des joueurs les plus engagés (image largement écornée avec l’annonce de la fin des exclusivités et l’augmentation drastique du prix du Game Pass Ultimate).

 

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