Resident Evil : Capcom donne rendez-vous pour un showcase le 15 janvier prochain

Capcom s’apprête à lever un peu plus le voile sur l’avenir de la franchise Resident Evil. L’éditeur japonais vient en effet d’annoncer la tenue d’un Resident Evil Showcase le 15 janvier prochain, une présentation dédiée à ses projets en cours autour de la licence culte du survival horror.

Resident Evil Requiem au cœur de la présentation

Diffusé à partir de 22 heures en Europe sur YouTube et Twitch, l’événement durera environ douze minutes. Ce dernier sera accessible en anglais et en japonais. Sans grande surprise, Capcom promet d’y dévoiler « les toutes dernières informations » concernant Resident Evil Requiem, premier épisode principal inédit depuis Resident Evil Village sorti en 2021.

Les joueurs peuvent s’attendre à découvrir de nouvelles séquences de gameplay, alors que la sortie du jeu est programmée pour le 27 février sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam). Ce nouvel opus marque une étape importante pour la franchise, qui continue brillamment de se réinventer tout en restant fidèle à ses racines.

D’autres annonces possibles autour de la franchise

Le message accompagnant l’annonce du showcase précise que « certains jeux présentés ne conviennent pas à un jeune public », ce qui laisse entendre que d’autres titres de la franchise RE pourraient être évoqués. Il pourrait s’agir d’un rappel concernant l’arrivée de Resident Evil 7 et Resident Evil Village sur Switch 2, ou bien encore de l’annonce de nouveaux portages.

Jeux, cinéma et surprises potentielles

Enfin, les rumeurs évoquent aussi une possible allusion au prochain film Resident Evil, un reboot réalisé par Zack Cregger et attendu dans les salles de cinéma en septembre. Une chose est sûre : Capcom entend maintenir l’intérêt autour de l’une de ses licences les plus emblématiques, et ce à quelques semaines à peine d’un lancement majeur.