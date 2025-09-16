TENDANCES
Jeux vidéo

Annapurna Interactive annonce un showcase spécial consacré à trois nouveaux jeux indés

16 Sep. 2025 • 20:53
0

L’éditeur indépendant Annapurna Interactive tiendra un événement baptisé “Annapurna Interactive Direct from Tokyo” le 23 septembre 2025 à 20h (ET), évènement diffusé en direct sur YouTube. Trois nouveaux jeux seront dévoilés, issus des studios Marumittu Games, Iridium Studios et Yarn Owl. Ce showcase fait suite à une première présentation organisée en février, où l’éditeur avait mis en avant des titres comme Skin Deep et  l’excellent Wheel World (disponible dans le Game Pass).

Des projets attendus et mystérieux

Marumittu Games avait déjà révélé en 2023 travailler sur une expérience inspirée par les réflexions de Rutger Bregman et Yuval Noah Harari (Sapiens) explorant l’avenir de l’humanité. De son côté, Yarn Owl prépare depuis 2022 un projet évoquant l’esprit de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Quant à Iridium Studios, leur prochain RPG (pas encore officiellement annoncé) pourrait bien être dévoilé pour la première fois lors de ce showcase.

Un éditeur en quête de stabilité

Malgré des interrogations sur son avenir après une énorme vague de démissions en 2024, Annapurna Interactive continue de jouer un rôle central sur la scène indépendante. L’annonce de ce showcase confirme en tout cas la volonté de l’éditeur de maintenir son image de découvreur de talents.

