Nintendo fait augmenter la production de Switch 2 et s’attend à un record

Nintendo met tout en œuvre pour que la Switch 2 connaisse un succès historique. L’entreprise a demandé à ses fournisseurs de produire jusqu’à 25 millions d’exemplaires d’ici mars 2026 selon Bloomberg, révélant une stratégie pour éviter les ruptures de stock qui ont pénalisé Sony et Microsoft.

Un production record de Switch 2 pour la première année

L’objectif de production ambitieux fixé par Nintendo témoigne de sa grande confiance dans la demande pour la Switch 2. En visant jusqu’à 25 millions de consoles produites pour la fin de la première année fiscale, l’entreprise s’attend à dépasser confortablement les estimations des analystes qui tablaient sur 17,6 millions d’exemplaires. Sur la base des estimations des fournisseurs, Nintendo pourrait vendre environ 20 millions de consoles dès cette année fiscale.

Cette montée en puissance de la production est une réponse directe aux difficultés rencontrées par Sony et Microsoft lors des lancements de la PlayStation 5 et des Xbox Series X/S. Ces consoles, sorties en pleine pandémie du Covid-19, ont souffert de ruptures de stock persistantes qui ont limité leur croissance initiale. Pour ne pas répéter ces erreurs, Nintendo a commencé l’assemblage de la Switch 2 dès la fin de l’année 2024, constituant un stock suffisant pour le jour du lancement et maintenant un rythme de production élevé.

Le succès de la Switch 2, que l’on trouve à 419 € en version seule et 455 € avec Mario Kart World, est jugé crucial pour l’avenir de Nintendo. Pour s’en assurer, la firme a plus que doublé ses dépenses marketing autour du lancement en juin. Mais l’atout majeur de la console réside dans sa rétrocompatibilité totale avec la bibliothèque de jeux de la première Switch. Cet avantage lui confère un écosystème de jeux riche dès le premier jour, un argument de poids pour convaincre les joueurs de sauter le pas.