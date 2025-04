Précommande Switch 2 : Nintendo décide de ne pas augmenter le prix aux États-Unis et au Canada

Nintendo annonce l’ouverture des précommandes de la Switch 2 pour le 24 avril aux États-Unis et au Canada, sans hausse de prix par rapport à l’annonce initiale. Il y avait un doute à cause des droits de douane de Donald Trump, mais les joueurs nord-américains peuvent finalement souffler.

La Nintendo Switch 2 pourra être précommandée pour 449,99 dollars. Le pack regroupant la console et Mario Kart World sera à 499,99 dollars. Ce sont les mêmes prix que ceux annoncés juste avant les droits de douane de Donald Trump. Mais comme chacun sait, la situation a beaucoup évolué au fil des semaines.

Il faut savoir que les précommandes de la Switch 2 sont d’ores et déjà lancées en France et dans les autres pays, et ce depuis le début du mois. Mais Nintendo avait annoncé un report pour les États-Unis et le Canada à cause de l’incertitude des droits de douane. Désormais, les joueurs nord-américains savent qu’ils pourront précommander la nouvelle console à partir du 24 avril.

Il y a toutefois un élément à prendre en compte : Nintendo confirme qu’il y aura bel et bien des hausses de prix à cause des droits de douane. Cela concernera les accessoires de la Switch 2, mais pas la console ni les jeux. Par exemple, une paire de Joy-Con va maintenant coûter 94,99 dollars au lieu de 89,99 dollars précédemment. La manette Nintendo Switch 2 Pro augmente aussi en passant de 79,99 dollars à 84,99 dollars. Quant à la caméra Switch 2, le prix est maintenant de 54,99 dollars au lieu de 49,99 dollars.

Pour rappel, la Switch 2 sera disponible à partir du 5 juin.