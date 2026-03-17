Switch 2 : une mise à jour améliore les jeux Switch 1 en mode portable

Nintendo a déployé aujourd’hui la mise à jour 22.0.0 de la Switch 2, incluant une fonctionnalité majeure : le mode « Amélioration du mode portable ». Il permet aux jeux Switch 1 de bénéficier, en mode portable, de performances équivalentes à celles obtenues en mode téléviseur. Cela peut améliorer les performances et les graphismes.

De meilleurs graphismes et performances sur Switch 2

Le principe est simple : la Switch 2 simule le fait que la console dans le dock même lorsqu’elle ne l’est pas, forçant le mode téléviseur pour libérer la puissance maximale disponible. Concrètement, cela améliore les graphismes et la fluidité de la majorité des titres de première génération en mode portable.

Nintendo prévient que la technique a ses limites. « Étant donné que cette option force l’opération en mode téléviseur, certaines instructions peuvent être incorrectes ou ne pas fonctionner correctement », indique la firme. Par ailleurs, le mode peut désactiver l’écran tactile et forcer les Joy-Con 2 à être reconnus comme une manette Switch 2 Pro Controller. La consommation énergétique de la console augmente également, ce qui aura un impact sur l’autonomie.

BIG SWITCH 2 UPDATE!

you can play handheld switch 1 games at their NATIVE docked resolution now!! this is a MASSIVE quality difference for games like xenoblade 2, here are some comparisons eyes open = after update

eyes closed = before update pic.twitter.com/YKMmEfz9yY — Aaron (@AaronFGC) March 17, 2026

Pour activer l’option, il faut se rendre dans Paramètres de la console > Console > Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch et d’activer « Amélioration du mode portable ».

Toutes les nouveautés de la mise à jour 22.0.0 pour la Switch 2