Switch 2 : une mise à jour améliore les jeux Switch 1 en mode portable

Nintendo a déployé aujourd’hui la mise à jour 22.0.0 de la Switch 2, incluant une fonctionnalité majeure : le mode « Amélioration du mode portable ». Il permet aux jeux Switch 1 de bénéficier, en mode portable, de performances équivalentes à celles obtenues en mode téléviseur. Cela peut améliorer les performances et les graphismes.
De meilleurs graphismes et performances sur Switch 2
Le principe est simple : la Switch 2 simule le fait que la console dans le dock même lorsqu’elle ne l’est pas, forçant le mode téléviseur pour libérer la puissance maximale disponible. Concrètement, cela améliore les graphismes et la fluidité de la majorité des titres de première génération en mode portable.
Nintendo prévient que la technique a ses limites. « Étant donné que cette option force l’opération en mode téléviseur, certaines instructions peuvent être incorrectes ou ne pas fonctionner correctement », indique la firme. Par ailleurs, le mode peut désactiver l’écran tactile et forcer les Joy-Con 2 à être reconnus comme une manette Switch 2 Pro Controller. La consommation énergétique de la console augmente également, ce qui aura un impact sur l’autonomie.
Pour activer l’option, il faut se rendre dans Paramètres de la console > Console > Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch et d’activer « Amélioration du mode portable ».
Toutes les nouveautés de la mise à jour 22.0.0 pour la Switch 2
- Le texte et les animations lors du chargement d’une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME ont été mis à jour.
- Il est désormais possible de sauvegarder des notes concernant les utilisateurs se trouvant dans votre liste d’amis. Les notes ne seront pas visibles pour vos amis.
- Il est également possible de consulter et modifier ces notes depuis l’application Nintendo Switch App. Cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec la version 3.3.0 ou ultérieure de l’application.
- Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées à GameChat :
- Vous pouvez inviter vos amis aux sessions GameChat auxquelles vous êtes en train de participer. Il n’est pas possible d’inviter certains amis, notamment ceux qui ont des comptes Nintendo supervisés.
- Les amis n’ayant pas terminé la configuration initiale de GameChat peuvent désormais être invités dans GameChat. Il n’est pas possible d’inviter certains amis, notamment ceux qui ont des comptes Nintendo supervisés ou ceux qui n’ont jamais utilisé une console Nintendo Switch 2.
- Les changements pourraient mettre un certain temps à devenir visibles après le passage à la version 22.0.0 du logiciel système.
- La qualité du partage d’écran agrandi lors des sessions GameChat a été améliorée.
- Il est désormais possible d’avancer ou reculer de 10 secondes avec les boutons ZR et ZL lors du visionnage d’une vidéo en plein écran dans les actualités ou le Nintendo eShop.
- Il est désormais possible de mettre automatiquement en ligne les types de fichiers suivants depuis l’album :
- Vidéos raccourcies, scènes vidéo enregistrées en tant que captures d’écran, et captures d’écran auxquelles du texte a été ajouté
- Le portugais (Portugal) et le russe ont été ajoutés à la liste des langues prises en charge pour la transcription dans GameChat dans la section Accessibilité des paramètres de la console.
- La synthèse vocale, qui se trouve dans la section Accessibilité, peut désormais convertir en paroles le texte de l’album et de la configuration initiale.
- Il est désormais possible de voir la capacité de stockage pour chaque type de données dans la mémoire de la console et la carte microSD Express insérée.
- Il est désormais possible de réaliser un test audio lorsque l’option PCM linéaire 5.1 est sélectionnée pour le paramètre Son du téléviseur dans la section Son.
- La région « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud » est devenue « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud/Asie du Sud-Est » dans la section Console.
- L’option Amélioration du mode portable a été ajoutée pour le paramètre Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch dans la section Console.
- Lorsque l’amélioration du mode portable est activée, les logiciels Nintendo Switch compatibles fonctionnent comme si la console était utilisée en mode téléviseur. Il est possible que certaines fonctionnalités soient affectées. Pour en savoir plus, consultez la description sur la console.
- Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées en mode avion :
- Lorsque le mode avion est activé, les options définies précédemment pour le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC sont à nouveau appliquées.
- Il est désormais possible d’activer et désactiver manuellement le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC en mode avion depuis le paramétrage rapide.
- Il est désormais possible de recevoir une notification dans l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareil connecté lorsque le code secret du contrôle parental est correctement saisi sur la console. Vous pouvez également choisir de recevoir une notification push sur votre appareil connecté.
- Cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec la version 2.4.0 ou ultérieure de l’application.
- Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.