Jeux vidéo

Switch 2 : Nintendo dément bloquer les docks tiers avec une mise à jour

14 Nov. 2025 • 20:33
La dernière mise à jour en date de la Switch 2, à savoir la version 21.0.0, a provoqué une vague d’inquiétude. De nombreux joueurs rapportent que leurs docks et accessoires non officiels sont devenus inutilisables. Bien que Nintendo affirme qu’il s’agit d’un effet involontaire, la situation rend les joueurs méfiants.

Nintendo Switch 2 Dock

La mise à jour 21.0.0 rend des accessoires inutilisables

Alors qu’elle apportait des améliorations attendues, comme la possibilité de désactiver la lecture automatique des vidéos sur l’eShop, la mise à jour a eu un effet de bord inattendu. Des témoignages sur Internet indiquent que de nombreux docks tiers pour la Switch 2 ne fonctionnent plus correctement ou de manière beaucoup plus aléatoire, nécessitant parfois un redémarrage de la console.

Le problème ne semble pas toucher tous les produits, mais les plaintes concernent une grande variété de modèles. Par exemple, le YouTubeur AustinJohnPlays a confirmé que deux de ses adaptateurs pour docks étaient devenus inutilisables après l’installation de la mise à jour..

Face à la controverse, Nintendo a réagi via une déclaration à Kotaku, suggérant un problème accidentel touchant certains appareils. La société a précisé son fonctionnement sans pour autant expliquer la cause exacte du blocage. Elle déclare :

La Nintendo Switch 2 diffuse l’audiovisuel une fois qu’elle détecte qu’elle est connectée à une station d’accueil Nintendo Switch 2. La Nintendo Switch fait de même, diffusant l’audiovisuel une fois qu’elle détecte qu’elle est connectée à une station d’accueil Nintendo Switch. Nintendo n’a aucune intention d’entraver ou d’invalider la compatibilité des stations d’accueil tierces légales.

Quelle que soit l’intention, cet incident a rendu de nombreux joueurs nerveux à l’idée d’acheter un nouvel accessoire non officiel. En cas de panne de leur dock, ils sont désormais contraints de se tourner exclusivement vers les produits officiels de Nintendo.

