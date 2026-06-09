Le remake de Zelda Ocarina of Time est officialisé par Nintendo

Nintendo a officialisé aujourd’hui le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 qui sortira en 2026. Nous avons même eu le droit aux premières images du jeu lors du Nintendo Direct.

C’est officiel : Ocarina of Time aura le droit à un remake

L’existence du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time n’est en soi pas une surprise. En effet, une fuite avait déjà permis de savoir que le titre était en préparation. Il s’est même murmuré que la sortie se ferait en fin d’année, plus ou moins autour de Noël. Nintendo n’a pas encore confirmé la date de sortie précise, le studio japonais se contentant seulement de parler d’une sortie en 2026.

Les premières images du remake montre Link qui est en train de dormir chez lui dans la forêt Kokiri, avec la Triforce qui apparaît sur sa main. Cela correspond aux premiers instants du jeu dans la version sortie sur Nintendo 64 en 1998. Il faudra se contenter de ces images pour le moment. Nintendo promet de partager des détails supplémentaires prochainement, mais il n’a pas dit quand exactement.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Legend of Zelda : Ocarina of Time a été le tout premier jeu Zelda en 3D. Il est sorti il y a 28 ans maintenant et est considéré pour beaucoup de monde comme étant le meilleur jeu de tous les temps. Encore aujourd’hui, il a la meilleure note jamais attribuée à un jeu sur Metacritic.

Aussi, c’est l’occasion de rappeler que 2026 marque le 40e anniversaire de la franchise Zelda. Il faut donc s’attendre à d’autres annonces. On peut au moins se douter qu’il y aura d’ici quelques mois la première bande-annonce pour le film Zelda.