TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Le remake de Zelda Ocarina of Time est officialisé par Nintendo
Jeux vidéo

Le remake de Zelda Ocarina of Time est officialisé par Nintendo

2 min.
9 Juin. 2026 • 17:06
0

Nintendo a officialisé aujourd’hui le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 qui sortira en 2026. Nous avons même eu le droit aux premières images du jeu lors du Nintendo Direct.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake Switch 2

C’est officiel : Ocarina of Time aura le droit à un remake

L’existence du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time n’est en soi pas une surprise. En effet, une fuite avait déjà permis de savoir que le titre était en préparation. Il s’est même murmuré que la sortie se ferait en fin d’année, plus ou moins autour de Noël. Nintendo n’a pas encore confirmé la date de sortie précise, le studio japonais se contentant seulement de parler d’une sortie en 2026.

Les premières images du remake montre Link qui est en train de dormir chez lui dans la forêt Kokiri, avec la Triforce qui apparaît sur sa main. Cela correspond aux premiers instants du jeu dans la version sortie sur Nintendo 64 en 1998. Il faudra se contenter de ces images pour le moment. Nintendo promet de partager des détails supplémentaires prochainement, mais il n’a pas dit quand exactement.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Legend of Zelda : Ocarina of Time a été le tout premier jeu Zelda en 3D. Il est sorti il y a 28 ans maintenant et est considéré pour beaucoup de monde comme étant le meilleur jeu de tous les temps. Encore aujourd’hui, il a la meilleure note jamais attribuée à un jeu sur Metacritic.

Aussi, c’est l’occasion de rappeler que 2026 marque le 40e anniversaire de la franchise Zelda. Il faut donc s’attendre à d’autres annonces. On peut au moins se douter qu’il y aura d’ici quelques mois la première bande-annonce pour le film Zelda.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Zelda Ocarina of Time Jeux vidéo

Switch 2 : un remake de Zelda Ocarina of Time et un jeu Star Fox attendus pour cette année

The Legend of Zelda Film Benjamin Evan Ainsworth Bo Bragason Link Geekeries

The Legend of Zelda : Nintendo publie les premières images officielles du film

Nintendo Switch 2 Boite Jeux vidéo

Nintendo annonce un nouveau Nintendo Direct pour cette semaine

Nintendo Switch Joy-Con Jeux vidéo

Nintendo annonce un Nintendo Direct pour demain : des annonces pour la Switch 2

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 juin

9 Juin. 2026 • 16:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Tchap Application

Tchap, la messagerie des agents d’État, a été piratée

9 Juin. 2026 • 16:00
4 Logiciels

La Direction interministérielle du numérique (Dinum) a signalé un piratage visant Tchap, la messagerie sécurisée pour...

WhatsApp Logo Icone

WhatsApp accuse NSO d’espionner encore ses utilisateurs

9 Juin. 2026 • 14:57
0 Internet

Meta soutient que NSO Group a poursuivi des opérations d’espionnage contre des utilisateurs de WhatsApp malgré une injonction...

OpenAI Logo

Après Anthropic, OpenAI dépose son projet d’introduction en Bourse

9 Juin. 2026 • 11:22
0 Business

En l’espace de quelques semaines, trois des entreprises privées les plus valorisées au monde ont déposé des dossiers...

Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass a perdu des millions d’abonnés après la hausse de prix

9 Juin. 2026 • 9:00
1 Jeux vidéo

En relevant le prix du Xbox Game Pass Ultimate de 50 % en passant de 17,99 euros à 26,99 euros par mois en octobre 2025, Microsoft a...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article macOS 27 Golden Gate gagne le geste « Tirer pour rafraîchir » avant le MacBook tactile

macOS 27 Golden Gate gagne le geste « Tirer pour rafraîchir » avant le MacBook tactile

9 Jun. 2026 • 18:34

image de l'article iOS 26 est installé sur 79 % des iPhone et 68 % des iPad, annonce Apple

iOS 26 est installé sur 79 % des iPhone et 68 % des iPad, annonce Apple

9 Jun. 2026 • 16:51

image de l'article Intego ONE : sécuriser son Mac, protéger sa vie privée et faire le ménage avec une seule suite

Intego ONE : sécuriser son Mac, protéger sa vie privée et faire le ménage avec une seule suite

9 Jun. 2026 • 16:42

image de l'article Siri AI indisponible en France : l’Europe tacle Apple et lui répond

Siri AI indisponible en France : l’Europe tacle Apple et lui répond

9 Jun. 2026 • 15:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site