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Nintendo annonce un Nintendo Direct pour demain : des annonces pour la Switch 2

3 min.
8 Juin. 2026 • 17:08
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Nintendo donne rendez-vous demain, le 9 juin à 16 heures, pour son prochain Nintendo Direct. La conférence sera centrée sur les jeux Switch 2 attendus au second semestre de 2026. Ce choix donne à l’événement une portée immédiate car il doit à la fois remplir l’agenda de fin d’année et trier les attentes autour des projets encore absents.

Nintendo Switch Joy-Con

Un Nintendo Direct pour le 9 juin

Le Nintendo Direct durera 50 minutes, ce qui promet beaucoup d’annonces, puis il y aura un segment Treehouse Live de 1 heure et 35 minutes qui prendra le relais. Nintendo promet donc un format assez long pour mêler annonces et démonstrations au moment où la Switch 2 a besoin d’une programmation lisible pour l’automne et l’hiver.

L’attente est particulièrement forte parce que le dernier « vrai » Nintendo Direct remonte à septembre 2025. Depuis, Nintendo a surtout occupé le terrain avec des formats plus réduits consacrés aux jeux indépendants et aux productions d’éditeurs tiers, ainsi qu’avec une série d’annonces publiées sur les réseaux sociaux et dans l’application Nintendo Today.

Ce prochain Nintendo Direct marque donc un changement de rythme. Nintendo reprend la main avec une vraie conférence de référence. Le ciblage des jeux sur le second semestre de 2026 signale aussi que l’entreprise conserve des cartouches pour l’automne et la fin d’année.

Le remake de Zelda Ocarina of Time parmi les annonces ?

Les spéculations se concentrent d’abord sur Zelda. Le leaker NatetheHate a déjà évoqué un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour Noël, dans une année qui correspond au 40e anniversaire de la licence. Cette piste nourrit aussi d’autres attentes autour de projets Zelda supplémentaires ou d’une première bande-annonce du film Zelda en prise de vues réelles attendu l’an prochain.

D’autres rumeurs circulent déjà autour du programme :

  • un nouveau jeu Wario
  • un Metroid en 2D
  • Pikmin 4 en édition Switch 2
  • un nouveau jeu Switch Sports

Nintendo dispose aussi de jeux déjà officialisés pour nourrir l’événement. La gamme d’été annoncée sur Switch 2 comprend :

  • Star Fox, prévu le 25 juin
  • Rhythm Heaven Groove, prévu le 2 juillet
  • Splatoon Raiders, prévu le 23 juillet
  • Fire Emblem Shadows, prévu le 25 septembre

En se concentrant sur les sorties du second semestre de 2026, Nintendo prépare aussi le terrain à l’absence probable du prochain Mario 3D, qui pourrait arriver en 2027.

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