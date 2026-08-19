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Nvidia H200 : la Chine autorise ByteDance et Tencent à importer 10 000 puces IA chacun

2 min.
19 Août. 2026 • 11:15
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La Chine entrouvre finalement la porte aux puissantes puces H200 de Nvidia. ByteDance et Tencent auraient chacun reçu environ 10 000 GPU au cours des dernières semaines, selon le Financial Times. D’autres groupes technologiques chinois pourraient bientôt obtenir des autorisations similaires, offrant à Pékin un moyen d’accélérer le développement de modèles d’intelligence artificielle de pointe.

Les H200 commencent enfin à arriver en Chine

Washington avait assoupli ses restrictions sur les H200 fin 2025, tout en maintenant l’interdiction concernant les puces Nvidia les plus avancées. Plusieurs géants chinois, dont ByteDance, Tencent et Alibaba, ont ensuite reçu des autorisations d’achat, mais les livraisons sont longtemps restées bloquées par les exigences réglementaires des deux pays.

Nvidia puce GH200 1

En juillet, le responsable américain Jeffrey Kessler constatait encore : « Il y a eu jusqu’ici très peu d’exportations de H200 vers la Chine. » La situation évolue donc rapidement. ByteDance et Tencent seraient désormais autorisés par les États-Unis à acheter jusqu’à 100 000 unités chacun.

Pékin veut aussi protéger ses propres fabricants

Cette ouverture reste pourtant très encadrée. Pékin souhaiterait que la majorité des H200 commandées soient installées hors de Chine continentale afin de ne pas freiner l’essor des processeurs locaux. Les autorités auraient notamment proposé aux entreprises de déployer ces GPU à Hong Kong, même si les infrastructures de centres de données y restent limitées.

Ce compromis illustre le dilemme chinois : les groupes locaux ont besoin des accélérateurs Nvidia pour entraîner rapidement leurs futurs modèles, tandis que le gouvernement cherche parallèlement à réduire sa dépendance technologique. Pékin avait en outre déjà autorisé DeepSeek et plusieurs géants à acquérir des H200. L’arrivée effective des premières grosses cargaisons marque désormais une nouvelle étape dans cette stratégie, qui consiste à utiliser temporairement la technologie américaine pour l’IA chinoise, sans renoncer à construire une industrie nationale capable de la remplacer à terme.

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