IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine

Le président américain Donald Trump a annoncé que le fabricant de semi-conducteurs Nvidia pourra désormais vendre ses puces d’intelligence artificielle H200 en Chine, une décision qui marque un virage dans la politique d’exportation américaine des technologies sensibles. Malgré cette détente commerciale, les processeurs haut de gamme « Blackwell » restent interdits d’exportation vers Pékin.

Un accord controversé mêlant sécurité nationale et intérêts industriels

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Trump affirme avoir informé le président chinois que cette autorisation s’accompagnera de « conditions garantissant une solide sécurité nationale ». Ce dernier a également précisé que Nvidia reversera 25 % du chiffre d’affaires généré par ces ventes à l’administration américaine. Le montant de cette « contribution » est évidemment inédit (certains analystes parlent même d’extorsion) et reflète l’attention portée par Washington aux enjeux stratégiques liés à l’IA.

Une pression toujours palpable sur l’industrie des semi-conducteurs

Depuis 2024, l’administration américaine a multiplié les restrictions sur les exportations de puces avancées vers la Chine. En ouvrant le marché aux H200 — présentés comme moins performants que les Blackwell — l’objectif de la Maison Blanche semble être de préserver les intérêts économiques tout en conservant un avantage technologique. Certains observateurs notent que cette décision reconnait en creux l’importance croissante de la Chine en tant que marché des technologies d’IA.

En parallèle, le gouvernement américain garde la main sur l’accès aux produits les plus puissants, jugés particulièrement sensibles en matière de sécurité. Un équilibre subtil entre ouverture commerciale et protection technologique, destiné à préserver la compétitivité des États-Unis tout en freinant les transferts de technologie les plus critiques vers Pékin.