TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine
Matériel et Accessoires

IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine

9 Déc. 2025 • 11:50
0

Le président américain Donald Trump a annoncé que le fabricant de semi-conducteurs Nvidia pourra désormais vendre ses puces d’intelligence artificielle H200 en Chine, une décision qui marque un virage dans la politique d’exportation américaine des technologies sensibles. Malgré cette détente commerciale, les processeurs haut de gamme « Blackwell » restent interdits d’exportation vers Pékin.

Un accord controversé mêlant sécurité nationale et intérêts industriels

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Trump affirme avoir informé le président chinois que cette autorisation s’accompagnera de « conditions garantissant une solide sécurité nationale ». Ce dernier a également précisé que Nvidia reversera 25 % du chiffre d’affaires généré par ces ventes à l’administration américaine. Le montant de cette « contribution » est évidemment inédit (certains analystes parlent même d’extorsion) et reflète l’attention portée par Washington aux enjeux stratégiques liés à l’IA.

Nvidia Puce GH200

Une pression toujours palpable sur l’industrie des semi-conducteurs

Depuis 2024, l’administration américaine a multiplié les restrictions sur les exportations de puces avancées vers la Chine. En ouvrant le marché aux H200 — présentés comme moins performants que les Blackwell — l’objectif de la Maison Blanche semble être de préserver les intérêts économiques tout en conservant un avantage technologique. Certains observateurs notent que cette décision reconnait en creux l’importance croissante de la Chine en tant que marché des technologies d’IA.

En parallèle, le gouvernement américain garde la main sur l’accès aux produits les plus puissants, jugés particulièrement sensibles en matière de sécurité. Un équilibre subtil entre ouverture commerciale et protection technologique, destiné à préserver la compétitivité des États-Unis tout en freinant les transferts de technologie les plus critiques vers Pékin.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia Logo Matériel

Pour le PDG de Nvidia, les restrictions américaines pour l’exportation de puces IA vers la Chine ont été un échec

Intelligence artificielle Hors-Sujet

L’administration Trump lève les restrictions sur l’exportation de puces IA

Nvidia CEO huang Hors-Sujet

Nvidia garde le droit de vendre certaines de ses puces d’IA en Chine

Nvidia processeur d'IA Matériel

NVIDIA : les puces d’IA H20 n’iront finalement pas en Chine (pas tout de suite en tout cas…)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Commission Europeenne

Confidentialité : Meta forcé d’assouplir le suivi des utilisateurs en Europe

9 Déc. 2025 • 13:05
0 Hors-Sujet

La pression règlementaire a fini par payer : Meta va bientôt offrir aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram dans l’Union...

IBM Logo

IBM s’offre Confluent pour 11 milliards de dollars afin de renforcer ses solutions data et IA

9 Déc. 2025 • 10:30
0 Hors-Sujet

IBM accélère sa stratégie autour de la donnée et de l’intelligence artificielle en annonçant le rachat de...

Google Gemini Application

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

9 Déc. 2025 • 9:18
0 Internet

Google a réagi avec vigueur à une rumeur annonçant l’intégration prochaine de publicités au sein de son...

Lunettes Connectees Google Project Aura

Un aperçu et des détails pour les lunettes connectées de Google qui sortiront en 2026

8 Déc. 2025 • 22:40
0 Matériel

Google dévoile une stratégie pour investir le marché en plein essor des lunettes connectées, avec une approche calculée...

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome dévoile ses sécurités pour la navigation agentique avec l’IA Gemini

8 Déc. 2025 • 21:00
0 Logiciels

Alors que Google dote son navigateur Chrome de capacités agentiques via Gemini, la société détaille sa stratégie pour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Netflix promet de garder les accords de diffusion liant Warner à Apple TV

Netflix promet de garder les accords de diffusion liant Warner à Apple TV

9 Dec. 2025 • 12:45

image de l'article Apple TV reçoit des dizaines de nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards:

Apple TV reçoit des dizaines de nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards:

9 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article Apple dévoile ses outils pour respecter la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en Australie

Apple dévoile ses outils pour respecter la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en Australie

9 Dec. 2025 • 9:42

image de l'article L’iPhone 17 obtient la récompense du meilleur smartphone de l’année par MKBHD

L’iPhone 17 obtient la récompense du meilleur smartphone de l’année par MKBHD

9 Dec. 2025 • 8:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site