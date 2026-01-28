TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel La Chine autorise l’importation des GPU NVIDIA H200 pour accélérer ses ambitions en IA
Matériel

La Chine autorise l’importation des GPU NVIDIA H200 pour accélérer ses ambitions en IA

2 min.
28 Jan. 2026 • 15:25
0

Après plusieurs mois d’incertitude, la Chine vient d’approuver une première vague d’importations des puces graphiques NVIDIA H200, destinées aux applications avancées en intelligence artificielle. Cette décision marque un tournant stratégique pour l’écosystème technologique chinois, en quête de performances accrues pour ses infrastructures de calcul, et ce malgré un contexte géopolitique toujours très sensible autour des semi-conducteurs.

Une ouverture encadrée après des mois de blocage

Selon des sources proches du dossier, plusieurs centaines de milliers de GPU H200 ont reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire chinois. Ces livraisons font suite à la validation par les autorités américaines, fin 2025, de ventes ciblées à certaines entreprises chinoises préalablement approuvées. Les premières allocations concerneraient principalement de grands acteurs de l’internet et du cloud (comme Alibaba), tandis que Pékin a ouvert un guichet pour de futures demandes d’importation.

Nvidia Puce GH200

Jusqu’ici, la Chine s’était montrée réticente à adopter ces composants, privilégiant des solutions nationales dans une logique de souveraineté technologique. L’approbation actuelle témoigne toutefois d’un compromis pragmatique face aux besoins croissants en puissance de calcul pour l’IA générative, l’analyse de données massives et la recherche scientifique.

Le H200, un compromis face aux restrictions sur le Blackwell B200

Le GPU H200 n’est pas le processeur le plus avancé de NVIDIA, ce rôle revenant au Blackwell B200, ce dernier restant toujours interdit d’exportation vers la Chine. Le H200 offre néanmoins des performances très supérieures aux puces précédemment autorisées, notamment le H20, et reste aussi nettement plus puissant que les solutions locales disponibles à ce jour. Malgré les progrès de fabricants nationaux comme Huawei, de nombreux experts estiment que l’écart technologique avec NVIDIA demeure significatif, notamment en matière d’efficacité énergétique, de bande passante mémoire et d’écosystème logiciel.

Cette autorisation pourrait ainsi donner un nouveau souffle aux projets chinois en intelligence artificielle, tout en illustrant les ajustements progressifs d’une industrie mondiale tiraillée entre souveraineté technologique et dépendance aux chaînes d’innovation globales.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia puce GH200 Matériel

IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine

Nvidia processeur d'IA Matériel

NVIDIA : les puces d’IA H20 n’iront finalement pas en Chine (pas tout de suite en tout cas…)

Nvidia Logo Matériel

Pour le PDG de Nvidia, les restrictions américaines pour l’exportation de puces IA vers la Chine ont été un échec

Nvidia CEO huang Hors-Sujet

Nvidia garde le droit de vendre certaines de ses puces d’IA en Chine

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

TikTok Logo

Addiction aux réseaux sociaux : TikTok conclut un accord pour éviter un procès

28 Jan. 2026 • 17:12
0 Internet

ByteDance a choisi de sortir le carnet de chèques in extremis pour éviter une confrontation judiciaire aux États-Unis en rapport avec...

Amazon Logo Depot Centre Distribution

Amazon annonce licencier 16 000 employés, préférant l’IA

28 Jan. 2026 • 14:10
0 Business

Amazon annonce une nouvelle vague massive de licenciements, confirmant l’élimination de 16 000 emplois dans ses bureaux. Cette...

Helix 02 1

Figure AI dévoile Helix 02, une IA qui rapproche le robot humanoïde de l’autonomie totale

28 Jan. 2026 • 13:10
0 Science

La startup américaine Figure AI vient de franchir une étape majeure dans l’histoire de la robotique humanoïde. Avec son nouveau...

Hubble Anomalies

Une IA révèle plus de 800 anomalies cosmiques dans les archives de Hubble

28 Jan. 2026 • 11:45
1 Science

L’intelligence artificielle continue de transformer la recherche scientifique, et l’astronomie en offre une nouvelle démonstration...

Agentic Vision

Gemini 3 Flash introduit l’« Agentic Vision » pour améliorer l’analyse d’images par l’IA

28 Jan. 2026 • 10:20
0 Actu OS

Google renforce les capacités visuelles de son modèle Gemini 3 Flash avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Agentic Vision....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 18 Pro aurait un téléconvertisseur, en plus de l’ouverture variable

L’iPhone 18 Pro aurait un téléconvertisseur, en plus de l’ouverture variable

28 Jan. 2026 • 16:39

image de l'article Creator Studio, l’abonnement tout-en-un d’Apple, est disponible

Creator Studio, l’abonnement tout-en-un d’Apple, est disponible

28 Jan. 2026 • 15:46

image de l'article Apple retire des mises à jour d’iOS après des problèmes de connexion sur iPhone

Apple retire des mises à jour d’iOS après des problèmes de connexion sur iPhone

28 Jan. 2026 • 15:03

image de l'article Ted Lasso saison 4 : Apple TV précise la période de sortie et publie de nouvelles images de la série

Ted Lasso saison 4 : Apple TV précise la période de sortie et publie de nouvelles images de la série

28 Jan. 2026 • 13:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site