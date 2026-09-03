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DJI Osmo 360 II : vidéo 8K à 60 i/s, objectifs remplaçables et des meilleures performances de nuit

3 min.
3 Sep. 2026 • 17:55
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DJI renouvelle rapidement sa caméra panoramique avec l’Osmo 360 II, un modèle qui corrige notamment l’un des principaux défauts de l’Osmo 360 de première génération : ses objectifs exposés aux rayures. Ceux du nouveau modèle bénéficient d’un revêtement renforcé et deviennent remplaçables par l’utilisateur, la paire étant proposée à 39 euros.

La vidéo 360° passe à la 8K à 60 images par seconde

L’Osmo 360 II conserve deux capteurs CMOS carrés de 1/1,1 pouce, mais fait progresser l’enregistrement panoramique de 8K/50 à 8K/60 i/s. La vidéo 4K grimpe jusqu’à 120 i/s, tandis que la plage dynamique passe de 13,5 à 14,5 stops. Les formats HDR et D-Log M 10 bits restent disponibles.

DJI Osmo 360

DJI introduit également AI SuperNight 2.0, un nouvel algorithme de réduction du bruit destiné à produire des images nocturnes plus propres. Cette amélioration complète les efforts déjà réalisés sur l’Osmo Action 6 pour renforcer les performances en basse lumière.

Une batterie plus grosse et 105 Go de stockage

La batterie passe de 1 950 à 2 150 mAh. DJI annonce toujours jusqu’à 100 minutes d’enregistrement en 8K/30 i/s, avec une recharge à 80 % en 22 minutes. L’Osmo 360 II conserve 105 Go de stockage utilisable et ajoute notamment des timelapses 16K, des photos panoramiques HDR de 120 mégapixels et un mode Vortex 8K/120 i/s.

DJI OSMO 360 3

Un tarif en hausse en Europe

Compatible avec les microphones DJI et de nombreux accessoires Osmo et GoPro, la caméra profite aussi d’une connexion NFC rapide avec DJI Mimo. La marque avait récemment démontré la robustesse de son matériel en envoyant des Osmo Action 6 dans l’espace.

L’Osmo 360 II arrivera en Europe courant septembre à 589 euros en pack Standard et 739 euros en pack Adventure. Une hausse tarifaire d’autant plus sensible que DJI propose avant tout une mise à jour de certains composants plutôt qu’une refonte plus profonde de sa gamme.

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