LEGO PlayStation : la première console Sony revient en 1 911 briques

LEGO et PlayStation ont dévoilé une reproduction en briques de la première console de Sony, commercialisée en octobre 2026. Présenté pendant le State of Play du 3 septembre, le modèle compte 1 911 pièces et reprend la console lancée au Japon en 1994 avec sa manette d’origine. L’ensemble mesure 26 cm de large et adopte une échelle proche de 1:1, pour un prix français annoncé à 159,99 euros.

Il ne s’agit évidemment pas d’une PlayStation fonctionnelle. Les boutons Power et Open peuvent être actionnés, la manette se branche à la façade et plusieurs éléments s’ouvrent, mais le projet reste une construction d’exposition. Sa particularité se cache à l’intérieur : deux petits dioramas rendent hommage à Gran Turismo et Ape Escape, deux séries qui ont marqué les premières années de la marque.

Une console en briques presque grandeur nature

La silhouette grise, le capot circulaire, les ports de manette et les boutons de la machine originale ont été transposés dans le langage anguleux de LEGO. Cette fidélité matérielle explique une grande partie du nombre de pièces : le set ne se contente pas d’évoquer la console de loin, il cherche à retrouver ses volumes et ses détails à une taille familière. La manette est elle aussi construite en briques, avec son câble et sa prise.

LEGO et Sony ont ajouté une mécanique de découverte qui évite au modèle de n’être qu’une coque. En ouvrant la construction, son propriétaire peut retirer deux scènes miniatures. La première représente un circuit de Gran Turismo avec de petites voitures. La seconde reprend l’île d’Ape Escape et un singe dont le casque peut passer du bleu au rouge. Ces références ne reproduisent pas un écran précis : elles condensent deux souvenirs de jeu dans de petits décors physiques.

Le choix de ces licences raconte aussi la diversification de la première PlayStation. Gran Turismo a installé une simulation automobile ambitieuse au cœur du catalogue, tandis qu’Ape Escape a mis en avant les deux sticks analogiques de la DualShock. Les deux univers fonctionnent donc comme des jalons de l’histoire de la console, davantage que comme de simples décorations interchangeables.

Un objet de collection conçu autour de la nostalgie

À 159,99 euros, ce set vise clairement les adultes qui ont connu la machine et les collectionneurs PlayStation. Son intérêt ne repose ni sur une nouvelle manière de jouer ni sur un appareil électronique caché. Il transforme plutôt une pièce de matériel devenue emblématique en construction longue, manipulable puis exposable. Le nombre de 1 911 briques et le format presque réel le placent dans la catégorie des modèles de décoration, bien au-delà d’un petit cadeau promotionnel.

Cette logique s’inscrit dans une série de rapprochements entre LEGO et les grandes marques du jeu vidéo. Les consoles, bornes et accessoires se prêtent particulièrement bien à ces adaptations : leurs formes sont immédiatement reconnaissables et leur technologie peut être suggérée par des mécanismes simples. Ici, les boutons mobiles et les dioramas remplacent les composants internes. La reproduction conserve ainsi une dimension ludique sans prétendre imiter le fonctionnement de la machine.

L’annonce développe par ailleurs le programme du State of Play annoncé plus tôt par PlayStation. Elle constitue une révélation à part entière, avec prix, calendrier et territoires, et non un nouvel aperçu d’un produit déjà connu.

Deux dates de vente et un accès anticipé

Les membres du programme LEGO Insiders pourront commander le set dès le 1er octobre sur LEGO.com et dans les boutiques de la marque. La vente générale commencera le 4 octobre. PlayStation prévoit également une disponibilité le 1er octobre sur PlayStation Direct en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal.

La page officielle affiche aussi un tarif de 179,99 dollars aux États-Unis, 139,99 livres au Royaume-Uni et 27 980 yens au Japon, taxes comprises dans ce dernier cas. Comme toujours avec une sortie de collection, la disponibilité réelle pourra varier selon les stocks et les boutiques. Aucun tirage limité ni retrait programmé n’est annoncé ; il serait donc prématuré de présenter le modèle comme une édition rare.