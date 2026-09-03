Nvidia confirme le rachat de Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars

Nvidia confirme l’une des plus importantes acquisitions de son histoire. Le géant des puces pour l’intelligence artificielle va racheter Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars, (environ 11,2 milliards d’euros). L’opération, évoquée depuis plusieurs jours, place Nvidia aux commandes de l’une des plateformes les plus importantes de l’écosystème IA ouvert.
Hugging Face héberge aujourd’hui plus de 3 millions de modèles, 500 000 jeux de données et un million d’applications. Plus de 18 millions de développeurs, chercheurs et créateurs utilisent ses services, auxquels s’ajoutent plus de 200 000 entreprises.
Nvidia connaît déjà parfaitement la plateforme, sur laquelle il a publié plus de 500 modèles et 250 jeux de données ouverts. L’entreprise profite parallèlement d’une croissance spectaculaire portée par l’IA, avec plus de 96 milliards de dollars de revenus sur son dernier trimestre.
Jensen Huang assure que Hugging Face « restera une plateforme ouverte pour l’ensemble de l’écosystème IA ». Les développeurs pourront continuer à choisir leurs modèles, frameworks, fournisseurs cloud et accélérateurs. Le patron précise notamment que « le calcul Nvidia ne sera pas obligatoire » pour utiliser les services de Hugging Face.
Clem Delangue, patron de Hugging Face, estime de son côté que l’étape suivante nécessitait « davantage de puissance de calcul, davantage de soutien, davantage de collaboration et davantage de visibilité ».
Le rachat intervient alors que Hugging Face avait récemment fait parler d’elle après une spectaculaire cyberattaque impliquant des agents IA. Des modèles ouverts comme Tencent Hy4 y sont également distribués. En contrôlant cette infrastructure incontournable tout en promettant de préserver son indépendance technologique, Nvidia étend désormais son influence bien au-delà des GPU, jusqu’au cœur même de la distribution mondiale des modèles d’intelligence artificielle.
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