Broadcom prévoit 115 milliards de dollars de revenus avec ses puces IA en 2027

Broadcom relève fortement ses ambitions dans l’intelligence artificielle. Le groupe prévoit désormais environ 115 milliards de dollars de revenus issus de ses semi-conducteurs IA pendant son exercice 2027, contre plus de 100 milliards annoncés précédemment. Il anticipe ensuite un doublement à près de 230 milliards en 2028. Ces montants ne sont pas des ventes déjà encaissées, mais ils s’appuient selon la direction sur des réservations et des capacités électriques engagées par plusieurs grands clients.

Le trimestre clos le 2 août donne une première mesure de l’accélération. Les puces et équipements réseau liés à l’IA ont généré 16,7 milliards de dollars, soit une hausse de 221 % sur un an et de 54 % par rapport au trimestre précédent. L’ensemble de Broadcom a réalisé 29,59 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en progression de 86 %.

Des puces sur mesure autour d’un réseau à très haut débit

Broadcom profite d’un marché qui ne se limite plus aux GPU de Nvidia. Les géants du cloud conçoivent leurs propres accélérateurs pour adapter le calcul à leurs modèles, réduire leur dépendance envers un fournisseur unique et mieux contrôler le coût de chaque requête. Broadcom les aide à transformer une architecture interne en puce produite à grande échelle, tout en fournissant les composants réseau qui relient des milliers de processeurs.

Un accélérateur sur mesure, souvent appelé ASIC, exécute un ensemble de tâches plus spécialisé qu’un GPU généraliste. Il peut gagner en efficacité énergétique lorsque la charge est stable et suffisamment volumineuse pour amortir sa conception. En contrepartie, il offre moins de flexibilité si les méthodes d’IA changent brutalement. Le client doit aussi réserver longtemps à l’avance les capacités de fabrication, d’emballage et de mémoire.

KultureGeek avait détaillé la première puce d’OpenAI conçue avec Broadcom. Le fabricant travaille aussi avec des groupes comme Google et Meta. Cette position explique pourquoi ses perspectives reflètent à la fois la demande de calcul et celle des réseaux. Un centre de données ne peut pas exploiter efficacement des dizaines de milliers d’accélérateurs si les échanges entre les puces deviennent le principal goulot d’étranglement.

115 milliards en 2027, puis 230 milliards en 2028

Lors de la publication des résultats, le directeur général Hock Tan a déclaré que les réservations de puces IA avaient dépassé 30 milliards de dollars sur le seul dernier trimestre. Il affirme également disposer d’une visibilité sur plus de 10 gigawatts d’infrastructures pour Anthropic, plus de 5 GW pour OpenAI et 3 GW pour Meta jusqu’en 2028. Une puissance électrique annoncée ne se convertit pas automatiquement en chiffre d’affaires : le calendrier des data centers, les permis et la disponibilité des composants peuvent modifier les commandes.

Les prévisions restent néanmoins considérables. Pour l’exercice 2026, Broadcom vise environ 58 milliards de dollars de ventes de semi-conducteurs IA. Passer à 115 milliards l’année suivante supposerait quasiment un doublement, avant une nouvelle progression du même ordre en 2028. Le groupe dit avoir sécurisé assez d’approvisionnement pour soutenir l’objectif de 2027, mais dépend toujours de fondeurs et de sous-traitants spécialisés pour les puces avancées.

Le communiqué financier de Broadcom prévoit 21,7 milliards de dollars de revenus IA au quatrième trimestre, en hausse de 236 % sur un an. Le chiffre d’affaires total attendu, 34,8 milliards, reste légèrement inférieur au consensus cité par Reuters. Cette différence explique la réaction prudente du marché malgré les performances du trimestre écoulé.

La croissance de Broadcom confirme la diversification du marché

Nvidia demeure le fournisseur dominant des accélérateurs généralistes et a récemment annoncé plus de 96 milliards de dollars de revenus trimestriels. Broadcom ne le remplace pas. Il capte une autre partie de la dépense : conception de circuits personnalisés, commutation Ethernet, composants optiques et logiciels d’infrastructure hérités notamment de VMware.

La concurrence se joue donc à l’échelle du rack complet. Une entreprise peut acheter des GPU Nvidia pour entraîner un modèle, employer ses propres ASIC pour les requêtes répétitives et utiliser du matériel Broadcom pour relier l’ensemble. Le récent accord entre Nvidia et MediaTek autour de NVLink montre que le leader cherche lui aussi à rester présent lorsque les clients choisissent des accélérateurs personnalisés.