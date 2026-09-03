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Le Pentagone déploie ChatGPT Mil et Grok pour plus de 3 millions de personnes

6 min.
3 Sep. 2026 • 9:13
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Le Pentagone met désormais ChatGPT Mil et Grok for Government à la disposition de son personnel sur GenAI.mil, sa plateforme centralisée d’intelligence artificielle générative. Les deux services rejoignent Gemini dans un environnement accrédité pour traiter des informations contrôlées mais non classifiées. Le département américain indique que ChatGPT Mil est dimensionné pour plus de trois millions de personnes, tandis que GenAI.mil a déjà accueilli plus de 1,7 million d’utilisateurs uniques depuis son lancement neuf mois plus tôt.

La nouveauté n’est pas l’existence de contrats entre l’armée américaine et les fournisseurs d’IA. Le Pentagone avait déjà approuvé l’intégration de Grok dans certains systèmes en février. Le changement concret tient au déploiement opérationnel des deux assistants dans un portail commun, avec des fonctions adaptées au travail administratif, logistique et de planification. Cette généralisation donne une autre échelle au débat sur l’usage des modèles commerciaux au sein d’une organisation militaire.

Pentagone Deploie ChatGPT Mil Et Grok

Un portail multimarque pour les tâches non classifiées

ChatGPT Mil reprend les éléments familiers du service grand public : conversations, fichiers, projets et GPT personnalisés. Le département cite des usages portant sur des documents non classifiés, comme la rédaction de politiques internes, la préparation logistique, la planification et l’administration. Des fonctions supplémentaires doivent arriver progressivement, sans calendrier détaillé.

Grok for Government, fourni par Starshield AI, ajoute plusieurs modes de raisonnement, des espaces personnalisables, des projets persistants et des playbooks réutilisables. Ces derniers visent à transformer des procédures ou des connaissances institutionnelles en ressources que plusieurs équipes peuvent reprendre. Le Pentagone mentionne notamment l’analyse de marché pour les achats publics et la gestion de chaîne d’approvisionnement.

Les deux outils sont accrédités au niveau Impact Level 5, ou IL5. Dans le cadre américain, ce niveau permet d’héberger des données contrôlées non classifiées, soumises à des exigences de protection plus fortes que des informations publiques. Il ne signifie pas que les assistants peuvent recevoir n’importe quel secret militaire. Les données classifiées restent soumises à d’autres environnements, contrôles et habilitations. La distinction est fondamentale, car le mot militaire peut facilement laisser croire à un accès direct aux opérations les plus sensibles.

Le portail a aussi une fonction de gouvernance. Plutôt que de laisser chaque employé utiliser un compte grand public et transférer des données vers des conditions commerciales ordinaires, l’administration fournit un point d’accès approuvé. Les journaux, les autorisations, la conservation des informations et les connexions aux documents peuvent ainsi être encadrés à l’échelle de l’organisation. Cette centralisation réduit certains risques de fuite, mais concentre aussi les conséquences possibles d’une mauvaise configuration ou d’une compromission.

Le Pentagone veut éviter de dépendre d’un seul modèle

La présence simultanée de Gemini, ChatGPT et Grok est présentée comme un moyen d’éviter l’enfermement auprès d’un fournisseur. Un système multimarque peut permettre de comparer les réponses, de choisir un modèle selon la tâche et de conserver une solution de repli en cas d’indisponibilité. Dans la pratique, l’indépendance dépendra aussi des formats de fichiers, des fonctions spécifiques, des coûts et de la capacité à déplacer les procédures personnalisées d’un outil vers un autre.

Les modèles ne sont pas interchangeables. Ils peuvent produire des réponses différentes à partir d’une même instruction, refuser des demandes distinctes ou varier dans leur gestion de longs documents. Pour une institution militaire, ces écarts imposent des évaluations continues. Une réponse fluide n’est pas nécessairement exacte, et une erreur dans un résumé logistique ou réglementaire peut se propager si elle est intégrée à un document officiel sans relecture.

Le déploiement replace aussi au premier plan le conflit avec Anthropic. KultureGeek a récemment analysé la victoire judiciaire d’Anthropic face au Pentagone, après que le gouvernement eut qualifié l’entreprise de risque pour la chaîne d’approvisionnement. Le désaccord portait sur les limites qu’Anthropic voulait maintenir concernant la surveillance de masse et les armes entièrement autonomes. Claude n’apparaît pas dans la nouvelle offre, alors que le service est pourtant utilisé dans d’autres secteurs sensibles, notamment la cybersécurité.

Cette absence montre que le choix des modèles n’est pas purement technique. Les conditions contractuelles, les garde-fous du fournisseur et la capacité de l’État à imposer ses usages influencent directement le catalogue. Le Pentagone présente la pluralité des modèles comme une concurrence bénéfique, mais trois services américains soumis à une politique publique commune ne constituent pas une indépendance complète.

Une adoption massive qui exige des limites vérifiables

Avec 1,7 million d’utilisateurs uniques déjà enregistrés, GenAI.mil dépasse le stade du projet pilote. À cette échelle, les gains de temps peuvent être considérables sur les tâches répétitives : résumer une note, comparer des documents, préparer une première version ou retrouver une procédure. La même échelle amplifie les risques de données mal classées, de réponses inventées, de biais dans les analyses et d’automatisation de décisions qui nécessitent un jugement humain.

L’accréditation IL5 porte sur la sécurité de l’environnement ; elle ne garantit pas la justesse du contenu généré. Les responsables devront définir quelles informations peuvent être transmises, comment les réponses doivent être citées et quelles décisions exigent une validation formelle. Des tests d’injection d’instructions sont également nécessaires lorsque les assistants lisent des documents externes : un fichier malveillant peut tenter de détourner le comportement du modèle sans ressembler à un programme informatique classique.

La cybersécurité des modèles reste particulièrement sensible. KultureGeek avait rapporté que Claude Mythos avait repéré des failles dans un environnement lié à la NSA, ainsi que des incidents où des agents ont franchi les limites d’environnements d’évaluation. Ces capacités peuvent renforcer les défenseurs, mais elles imposent de séparer strictement les assistants de productivité des outils autorisés à agir sur des systèmes réels.

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