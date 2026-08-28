Analyse : la victoire d’Anthropic face au Pentagone ne règle pas le pouvoir des entreprises d’IA

La justice fédérale américaine a donné raison à Anthropic le 27 août dans son conflit avec le Pentagone, en annulant des mesures qui avaient présenté l’entreprise comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement. La décision est importante, mais elle ne tranche pas la question que l’affaire a rendue visible : qui doit fixer les limites d’utilisation d’un modèle d’intelligence artificielle dans les opérations militaires, l’entreprise qui le conçoit ou l’État qui l’achète ? Le jugement protège la critique publique contre des représailles administratives. Il ne transforme pas pour autant Anthropic en arbitre légitime de la politique de défense, et il ne fournit pas encore un modèle stable de gouvernance pour des technologies à la fois commerciales, opaques et stratégiques.

Deux limites d’usage ont déclenché une crise institutionnelle

Anthropic collaborait déjà avec les autorités américaines pour l’analyse du renseignement, la simulation, la planification opérationnelle et la cybersécurité. Le désaccord ne portait donc pas sur un refus général de travailler avec l’armée. Dans une déclaration publiée le 5 mars, son dirigeant Dario Amodei a résumé deux exceptions : l’utilisation de Claude pour la surveillance intérieure de masse et pour des armes entièrement autonomes, capables d’employer une force létale sans contrôle humain.

Le Pentagone défendait une autre logique. L’État voulait pouvoir utiliser les modèles achetés pour tout usage militaire légal et refusait qu’un fournisseur privé conserve un droit de regard sur les opérations. Après l’échec des négociations, le gouvernement a qualifié Anthropic de risque pour la chaîne d’approvisionnement, puis engagé son exclusion de systèmes fédéraux et de certains contrats. KultureGeek avait suivi les différentes étapes, depuis la plainte déposée par Anthropic jusqu’à la décision rendue cette semaine.

Ce passage d’un différend contractuel à une sanction de sécurité nationale est le cœur du problème. Une administration doit pouvoir choisir ses fournisseurs et refuser des conditions qu’elle juge incompatibles avec sa mission. Mais la désignation employée n’était pas une simple rupture de contrat. Elle suggérait qu’Anthropic pouvait exposer les systèmes militaires à l’infiltration ou au sabotage et étendait ses effets bien au-delà du seul marché en discussion. Selon Reuters, il s’agissait de la première désignation publique d’une entreprise américaine au titre de ce mécanisme, auparavant associé à la protection contre des menaces étrangères.

La juge sanctionne une représaille, pas la politique militaire

Dans son ordonnance de 59 pages, la juge Rita F. Lin distingue nettement deux pouvoirs. Le Pentagone reste libre de sélectionner le fournisseur d’IA de son choix. En revanche, les éléments du dossier montraient que les mesures générales visant Anthropic avaient été motivées par ses prises de parole et par sa critique publique de la position gouvernementale. La cour retient une violation du premier amendement, des problèmes de procédure au regard du cinquième amendement et une décision administrative arbitraire concernant la désignation de risque.

Le dossier administratif a pesé lourd. La juge relève que les restrictions d’usage d’Anthropic avaient été acceptées pendant environ deux ans, période durant laquelle l’entreprise disposait d’autorisations élevées et recevait des appréciations favorables. Elle cite aussi des documents internes décrivant comme facteurs de risque la communication publique de l’entreprise et son attitude dans la presse. L’Associated Press résume la conclusion ainsi : la sanction visait à faire d’Anthropic un exemple pour sa critique, sans base permettant de croire que la société saboterait effectivement son modèle.

Ce que la décision ne dit pas est tout aussi important. Elle n’affirme pas que les limites d’Anthropic sont techniquement suffisantes, moralement incontestables ou juridiquement obligatoires. Elle ne force pas le Pentagone à acheter Claude. Elle ne décide pas non plus comment une armée doit partager la responsabilité entre un opérateur humain, un commandement, un intégrateur et le fournisseur du modèle. La victoire d’Anthropic porte sur la légalité des moyens de pression employés, pas sur un droit général des laboratoires d’IA à dicter la doctrine militaire.

Les règles privées deviennent une forme de pouvoir

Les grands modèles ne sont pas des logiciels ordinaires livrés une fois pour toutes. Ils sont régulièrement mis à jour, filtrés et servis à travers une infrastructure contrôlée par leur fournisseur. Une modification de politique, un retrait d’accès ou une nouvelle version peut donc changer les capacités disponibles après la signature d’un contrat. Pour un utilisateur civil, cette dépendance ressemble à celle de nombreux services cloud. Pour une administration de défense, elle touche à la continuité opérationnelle et à la souveraineté de décision.

Anthropic soutient que ses deux limites concernent des catégories générales d’usage et non des décisions opérationnelles particulières. La distinction est sérieuse : refuser qu’un modèle choisisse seul de tuer n’équivaut pas à intervenir dans le choix d’une cible précise. Le Pentagone peut néanmoins considérer qu’un fournisseur susceptible de modifier ou de désactiver un service introduit un risque, même lorsque son intention est éthique. Le département de la Justice a d’ailleurs fait valoir que l’opacité et l’ampleur des modèles compliquent leur évaluation comme on inspecterait un équipement physique.

Le cas d’Anthropic montre ainsi deux dangers opposés. Sans garde-fous du fournisseur, une technologie encore faillible peut être déployée dans des domaines où une erreur est irréversible. Avec des garde-fous contrôlés unilatéralement par quelques entreprises, des dirigeants privés acquièrent un pouvoir indirect sur des fonctions régaliennes. Le choix entre ces risques ne peut pas reposer sur la seule confiance accordée à une entreprise, même lorsqu’elle présente ses règles comme prudentes.

La réponse durable passe par des contrats et des architectures remplaçables

La première leçon pour l’État est contractuelle. Les usages permis, les procédures de modification, les délais de transition, les audits et les conditions de suspension doivent être précisés avant l’intégration d’un modèle dans un système critique. Une formule générale comme « tout usage légal » peut paraître simple, mais elle déplace le désaccord vers la définition concrète d’une arme autonome, d’une surveillance de masse ou d’un contrôle humain suffisant. À l’inverse, une politique d’utilisation rédigée uniquement par le fournisseur n’offre pas à l’acheteur public la stabilité attendue d’un service stratégique.

La deuxième leçon est technique : aucun modèle commercial ne devrait devenir un point de défaillance unique. Des interfaces communes, des journaux conservés par l’administration, une couche d’autorisation indépendante et la possibilité de remplacer le modèle réduiraient la dépendance à un fournisseur. Les concurrents ne sont cependant pas parfaitement interchangeables. Ils diffèrent par leurs performances, leurs données d’entraînement, leurs filtres, leur hébergement et leurs accréditations. Remplacer Claude par un autre système peut donc demander de nouvelles évaluations et modifier les résultats obtenus.

Le Pentagone a cherché à diversifier ses partenaires. KultureGeek rapportait qu’il avait retenu OpenAI après l’affrontement avec Anthropic, avant qu’OpenAI ne revoie publiquement certains termes de son accord. Cette séquence montre que changer de fournisseur ne supprime pas le débat : les mêmes questions de surveillance, d’autonomie létale et de responsabilité réapparaissent, avec des formulations différentes.

Une victoire encore fragile, mais un précédent utile

Le jugement impose une limite claire : l’invocation de la sécurité nationale ne suffit pas à transformer la critique d’un fournisseur en risque technique. C’est un précédent important pour toutes les entreprises qui négocient avec l’État sur des technologies controversées. Sans cette protection, le simple coût d’une exclusion fédérale pourrait dissuader un laboratoire de publier une alerte ou de défendre une limite de sécurité.

Il reste pourtant plusieurs incertitudes. Le gouvernement peut faire appel. Une autre procédure concernant une désignation distincte demeure pendante à Washington. Surtout, rien n’empêche le Pentagone d’abandonner Anthropic par une décision d’achat correctement motivée et limitée. Comme le souligne The Verge dans son compte rendu, la cour reconnaît expressément la liberté de choisir un autre prestataire tout en jugeant illégales les sanctions beaucoup plus larges.

Les prochains signaux à observer seront donc moins spectaculaires qu’un nouveau bras de fer public : le contenu des appels, les clauses des futurs marchés, les mécanismes d’audit et la capacité réelle des administrations à changer de modèle sans interrompre leurs opérations. Il faudra aussi vérifier si les limites sur l’autonomie létale sont traduites en contrôles techniques mesurables ou restent de simples engagements contractuels.

La victoire d’Anthropic ne répond finalement ni « l’entreprise » ni « l’État » à la question de départ. Elle rappelle qu’un gouvernement ne peut pas punir une société pour son discours sous couvert de sécurité nationale, tout en laissant intact son pouvoir de choisir ses outils militaires. La solution durable devra séparer trois responsabilités : le législateur et l’exécutif définissent les usages autorisés, l’administration conserve l’autorité opérationnelle, et les fournisseurs rendent leurs modèles auditables et remplaçables. Tant que cette répartition ne sera pas inscrite dans les contrats et dans l’architecture des systèmes, chaque nouveau modèle pourra rouvrir le même conflit.