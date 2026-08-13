DGFiP : les données fiscales de 678 000 Français auraient été exposées dans une nouvelle cyberattaque

Une nouvelle fuite de données pourrait concerner l’administration fiscale française. French Breaches, spécialisé dans le suivi des compromissions informatiques, affirme que des informations appartenant à plus de 678 000 contribuables auraient été dérobées à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) lors d’une cyberattaque remontant à juin 2026. À ce stade, aucune confirmation officielle ne permet cependant d’établir la réalité ou l’ampleur de cette fuite.

Des informations fiscales particulièrement sensibles

L’énorme fichier de ces données en fuite contiendrait notamment les noms, prénoms, dates de naissance, adresses et situations familiales des personnes concernées. Des informations fiscales seraient également présentes, dont les revenus déclarés, le taux de prélèvement à la source ou bien encore le nombre de personnes à charge.

Ces affirmations doivent donc rester au conditionnel. La France connaît néanmoins une forte augmentation des incidents de cybersécurité : la CNIL a enregistré un nombre record de fuites de données en 2025, tandis que plusieurs organismes français ont été touchés récemment, dont Almerys.

La DGFiP avait déjà été ciblée début 2026

L’administration fiscale a effectivement subi un incident quelques mois auparavant. En février, la DGFiP avait confirmé des accès illégitimes au fichier FICOBA. Un pirate avait usurpé les identifiants d’un fonctionnaire et consulté des informations liées à environ 1,2 million de comptes bancaires.

Ce précédent ne permet toutefois pas d’authentifier la nouvelle fuite revendiquée. En attendant une communication de la DGFiP, les contribuables ont surtout intérêt à redoubler de vigilance face aux courriels, SMS ou appels prétendant provenir des impôts : des données personnelles et fiscales authentiques pourraient rendre les tentatives de phishing particulièrement convaincantes si cette compromission venait à être confirmée.