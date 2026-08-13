DGFiP : les données fiscales de 678 000 Français auraient été exposées dans une nouvelle cyberattaque

Une nouvelle fuite de données pourrait concerner l’administration fiscale française. French Breaches, spécialisé dans le suivi des compromissions informatiques, affirme que des informations appartenant à plus de 678 000 contribuables auraient été dérobées à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) lors d’une cyberattaque remontant à juin 2026. À ce stade, aucune confirmation officielle ne permet cependant d’établir la réalité ou l’ampleur de cette fuite.
L’énorme fichier de ces données en fuite contiendrait notamment les noms, prénoms, dates de naissance, adresses et situations familiales des personnes concernées. Des informations fiscales seraient également présentes, dont les revenus déclarés, le taux de prélèvement à la source ou bien encore le nombre de personnes à charge.
Ces affirmations doivent donc rester au conditionnel. La France connaît néanmoins une forte augmentation des incidents de cybersécurité : la CNIL a enregistré un nombre record de fuites de données en 2025, tandis que plusieurs organismes français ont été touchés récemment, dont Almerys.
L’administration fiscale a effectivement subi un incident quelques mois auparavant. En février, la DGFiP avait confirmé des accès illégitimes au fichier FICOBA. Un pirate avait usurpé les identifiants d’un fonctionnaire et consulté des informations liées à environ 1,2 million de comptes bancaires.
Ce précédent ne permet toutefois pas d’authentifier la nouvelle fuite revendiquée. En attendant une communication de la DGFiP, les contribuables ont surtout intérêt à redoubler de vigilance face aux courriels, SMS ou appels prétendant provenir des impôts : des données personnelles et fiscales authentiques pourraient rendre les tentatives de phishing particulièrement convaincantes si cette compromission venait à être confirmée.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Meta veut démontrer que ses lunettes connectées peuvent aussi devenir de véritables outils d’accessibilité. Le...
Twitch a mis en ligne une nouvelle fonctionnalité qui met le contenu des streameurs au service de l’intelligence artificielle...
Virgin Galactic devra encore patienter avant de reprendre ses vols touristiques vers l’espace. L’entreprise a repoussé à...
La Répression des fraudes (DGCCRF) a confirmé que la plateforme Bloctel a fait l’objet d’un piratage. Cela fait suite à...
La Pixel Watch 5 ne se contente pas d’améliorer ses performances et ses fonctions de santé. Google a également revu le bracelet...
13 Aug. 2026 • 17:02
13 Aug. 2026 • 16:30
13 Aug. 2026 • 15:30
13 Aug. 2026 • 15:19