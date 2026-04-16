Les données de policiers piratées après une cyberattaque visant la police nationale

La plateforme de formation de la police nationale, e-campus, a fait l’objet d’un piratage, ce qui a entraîné le vol des données personnelles de policiers toujours en activité, d’agents administratifs et de contractuels.
Dans un e-mail envoyé aux policiers, la police nationale indique :
Un incident de sécurité a été identifié les 17 et 18 mars derniers, concernant plateforme de formation la e-campus utilisée par la police nationale.
Des données d’identification des actifs, policiers administratifs et contractuels (nom, prénom, résidence administrative, adresse mail déclarée sur la plateforme et intitulé de la e-formation suivie) ont été consultées par un acteur malveillant.
Dès détection, des mesures correctives immédiates ont été prises pour contenir l’incident, sécuriser les accès et évaluer l’ampleur de la compromission.
Dans le détail, les pirates ont pu obtenir les informations suivantes des policiers :
« Des investigations sont toujours en cours pour évaluer l’ampleur de cet incident de sécurité », a déclaré la Direction générale de la police nationale (DGPN) à BFMTV. Les victimes du piratage ont également été contactées.
Il se trouve que ce hack intervient quatre mois après une importante attaque informatique qui a eu lieu au sein du ministère de l’Intérieur (dont dépend la police nationale). Lors de cette cyberattaques, des hackers avaient pu consulter le fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Une enquête est toujours ouverte à ce sujet.
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