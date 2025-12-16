TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Piratage du ministère de l’Intérieur : une importante fuite de données revendiquée
Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : une importante fuite de données revendiquée

16 Déc. 2025 • 15:00
2

Détectée dans la nuit du 11 au 12 décembre 2025, une intrusion informatique majeure a ciblé les serveurs du ministère de l’Intérieur, exposant des données, dont des applicatifs métiers critiques. Revendiquée par un hacker sur BreachForums en représailles à des interpellations récentes, cette attaque fait peser la menace d’une divulgation massive de fichiers si aucune négociation n’est ouverte.

Clavier Touches Hack Lignes de Code

Un important piratage a visé le ministère de l’Intérieur

Loin d’être une simple opportunité technique, cette cyberattaque s’inscrit dans une logique de vengeance ciblée. Le forum BreachForums, qui a refait surface après un silence forcé, orchestre cette offensive via un administrateur opérant sous le pseudo Indra. L’opération est présentée comme une riposte directe aux actions des forces de l’ordre françaises, notamment les arrestations menées cet été contre d’anciens cadres de la plateforme et des proches du groupe ShinyHunters.

Les hackers ne se contentent pas d’une intrusion silencieuse : ils affichent une volonté de défi public. En s’invitant dans les systèmes de l’État, ils cherchent à prouver leur résilience face aux autorités judiciaires et policières. L’ultimatum posé à l’exécutif est clair : sans prise de contact sous 48 heures, les données exfiltrées seront rendues publiques.

Il y aurait un vol de données visant 16 millions de Français

C’est sur l’ampleur du vol que la bataille de communication fait rage. D’un côté, les cybercriminels affirment avoir pleinement compromis le réseau du ministère de l’Intérieur et détenir des informations concernant plus de 16 millions de Français (16 444 373 pour être précis). Selon leurs dires, ce stock de données inclurait des fichiers hautement confidentiels :

  • Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), recensant victimes et mis en cause
  • Le fichier des personnes recherchées (FPR)
  • Des accès aux systèmes interconnectés d’Interpol, de la DGFIP (impôts) et de la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse).

De l’autre, la version officielle se veut rassurante. Si Laurent Nuñez a confirmé sur RTL qu’un assaillant avait pu « pénétrer sur un certain nombre de fichiers », le ministre de l’Intérieur insiste sur l’absence de « traces de compromissions graves » à ce stade. Les investigations techniques, menées conjointement avec l’Office anti-cybercriminalité, suggèrent pour l’instant une attaque cantonnée aux boîtes e-mail professionnelles, bien que celles-ci aient pu servir de porte d’entrée vers des outils internes plus sensibles.

Un verrouillage d’urgence en place

Face à cette menace inédite, la réaction défensive a été immédiate. Les protocoles de sécurité ont été drastiquement relevés pour l’ensemble des agents du ministère. La mesure phare reste le déploiement généralisé et forcé de la double authentification, accompagnée d’une rotation massive des mots de passe.

Parallèlement au volet technique, la machine judiciaire s’est emballée avec l’ouverture d’une enquête et un signalement auprès de la Cnil et du parquet de Paris. Alors que les analyses forensiques se poursuivent pour déterminer la profondeur réelle de la brèche, le gouvernement joue la carte de la transparence maîtrisée, admettant la faille tout en contestant la gravité du préjudice opérationnel revendiqué par les pirates.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Adidas Boutique Internet

Adidas confirme une seconde fuite de données (piratage)

Xavier Niel Free Logo Internet

Piratage de Free : vous pouvez vérifier si vos données ont fuité

Sac Louis Vuitton Internet

Louis Vuitton fait face à un piratage : les données de clients ont fuité

Steam Logo Jeux vidéo

Steam dément un piratage des comptes, malgré une fuite de données

2 commentaires pour cet article :

  • Frnck(via l'app )
    16 Déc. 2025 • 15:10
    Pour un réseau gouvernemental cela devrais être obligatoire d’appliquer ces mesures de securite minimale et en tout temps et pas attendre qu’il y ai un vol de données c’est tout simplement du laxisme ! On dirait qu’un dirigeant avait la flemme de faire de la double identification et a donc imposé de ne pas la rendre obligatoire! Cest totalement aberrant de lire cela sans être scandalise de se manque sécurité basique pour des ressources si importante !
  • Sebyseb7500(via l'app )
    16 Déc. 2025 • 15:42
    Ils ont certainement récupérer des données sur les dirigeants et les magistrats au passage, cela ressemble à une diversion ni plus ni moins.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT GPT Image 1.5 Generee Par IA

GPT Image 1.5 : ChatGPT améliore la génération d’images IA avec son nouveau modèle

16 Déc. 2025 • 19:27
0 Internet

OpenAI déploie aujourd’hui une évolution de son outil de générations d’images par intelligence artificielle avec...

instagram-for-tv

Instagram débarque sur la télévision avec une app dédiée aux Reels

16 Déc. 2025 • 18:52
0 Logiciels

Instagram étend sa zone d’influence avec une application pensée spécifiquement pour le téléviseur....

Disclosure-Day-1

Disclosure Day : premier trailer pour le nouveau film de Spielberg sur les OVNIS

16 Déc. 2025 • 18:32
0 Geekeries

Après des mois de rumeurs et une campagne de teasing savamment orchestrée, le réalisateur américain Steven Spielberg...

PayPal Logo

PayPal fait une demande pour devenir une banque

16 Déc. 2025 • 17:39
0 Hors-Sujet

PayPal a déposé une demande auprès des régulateurs américains pour fonder sa propre banque, baptisée PayPal...

lg-micro-rgb-evo-ai

LG livre les premiers détails de sa TV à affichage Micro RGB

16 Déc. 2025 • 16:20
0 Matériel

Enfin du neuf dans le petit monde des téléviseurs : LG s’apprête en effet à dévoiler une nouvelle technologie...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple et Amazon visés par une nouvelle action collective au Royaume-Uni pour pratiques anticoncurrentielles

Apple et Amazon visés par une nouvelle action collective au Royaume-Uni pour pratiques anticoncurrentielles

16 Dec. 2025 • 19:13

image de l'article L’iPhone 17e supporterait MagSafe et aurait le modem C1X

L’iPhone 17e supporterait MagSafe et aurait le modem C1X

16 Dec. 2025 • 19:03

image de l'article iPhone 18 Pro et iPhone 17e : une fuite d’Apple dévoile le choix des modems 5G

iPhone 18 Pro et iPhone 17e : une fuite d’Apple dévoile le choix des modems 5G

16 Dec. 2025 • 18:42

image de l'article L’iPhone 18 Pro se dévoile : Face ID sous l’écran et capteur photo à gauche

L’iPhone 18 Pro se dévoile : Face ID sous l’écran et capteur photo à gauche

16 Dec. 2025 • 18:24

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site