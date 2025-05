Piratage de Free : vous pouvez vérifier si vos données ont fuité

Le piratage de Free en octobre 2024 a été massif, concernant 19 millions de clients parmi lesquels figurent 5,1 millions d’IBAN. Mais comment savoir si vous êtes concernés par cette cyberattaque ? C’est maintenant possible de le savoir.

Comment savoir si êtes touchés par le piratage de Free

Pour vérifier si vos données sont concernées par le piratage de Free, il suffit de vous rendre sur le site Have I Been Pwned et d’entrer votre adresse e-mail. En quelques instants, vous saurez si vos données sont dans la nature et entre les mains de hackers, ou non.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Have I Been Pwned est un site gratuit créé en 2013 par l’expert en sécurité Troy Hunt. Il permet à tout internaute de vérifier si ses données personnelles (comme une adresse e-mail ou un mot de passe) ont été compromises lors de fuites ou piratages de bases de données. Pour cela, il suffit de saisir son adresse e-mail ou numéro de téléphone sur le site, qui recherche alors dans une immense base de données issue de milliards de comptes compromis. Si vos données apparaissent dans une fuite, le site indique dans quelle violation elles ont été exposées et quels types d’informations ont été concernés.

Le site a pu mettre la main sur la base de données de Free, ce qui permet ainsi de savoir si vos informations sont concernées.

Pour rappel, le piratage de Free a concerné les informations suivantes des abonnés de l’opérateur : nom, prénom, adresses e-mail et postale, IBAN, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, identifiant abonné et données contractuelles (type d’offre souscrite, date de souscription, abonnement actif ou non).