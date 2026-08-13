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Hogwarts Legacy 2 est officiellement en développement

2 min.
13 Août. 2026 • 9:57
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Warner Bros officialise le développement du prochain jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy 2. Le premier opus, sorti en 2023, s’est écoulé à 40 millions d’exemplaires, ce qui pousse le studio à capitaliser sur la franchise.

Hogwarts Legacy

Warner Bros confirme la suite du jeu Harry Potter

Le studio a levé toute ambiguïté lors de son rapport financier en confirmant qu’un deuxième opus était en développement actif, une annonce qui répond directement aux attentes des joueurs depuis la sortie du premier titre. Warner Bros va plus loin en précisant que ce nouveau jeu doit contribuer de manière significative à ses revenus futurs, signe que le groupe compte sur la licence pour peser durablement dans ses comptes.

Cette confiance s’appuie sur un résultat commercial rare. Hogwarts Legacy a connu 40 millions de ventes et s’est imposé comme le premier jeu à dominer les ventes annuelles sans porter l’étiquette Call of Duty ou Rockstar Games depuis 2009. Une performance de cette ampleur, obtenue face à des franchises historiquement dominantes, explique pourquoi Warner Bros mise sur une suite plutôt.

D’ailleurs, Harry Potter ne se limitera pas qu’au jeu vidéo. HBO Max prépare une série TV Harry Potter qui sortira sur HBO Max à Noël et cette série a déjà entamé le tournage de sa saison 2 avant même la diffusion de la première. Ce calendrier place Hogwarts Legacy 2 dans une stratégie plus large où Warner Bros active simultanément plusieurs formats pour entretenir l’univers auprès du public.

L’articulation entre le jeu vidéo et la série télévisée n’est pas anecdotique pour Warner Bros. Le studio dispose désormais de deux moteurs de revenus actifs sur la même propriété intellectuelle, avec un jeu vidéo qui a déjà prouvé sa capacité à avoir du succès et une série qui enchaînera les saisons. Cette double dynamique conforte l’annonce financière du studio, qui présente Hogwarts Legacy 2 comme un levier de croissance mesurable.

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