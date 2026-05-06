Harry Potter : la saison 2 de la série est officialisée avec « la Chambre des secrets »

HBO a officialisé une saison 2 de sa série Harry Potter alors que la première n’arrivera qu’à Noël. Le groupe veut repartir en tournage dès l’automne et a déjà renforcé l’encadrement créatif pour gérer des plannings qui se chevauchent entre les deux saisons.

Feu vert pour la saison 2 de Harry Potter

Jon Brown, déjà scénariste sur la première saison, devient co-showrunner de la saison 2 de la série Harry Potter aux côtés de Francesca Gardiner, signe que HBO prépare déjà l’enchaînement des épisodes suivants.

Francesca Gardiner lie directement cette nomination au calendrier. « Comme nous avons établi des plannings de production qui se chevauchent pour terminer la saison 1 d’ici Noël et reprendre le tournage de la saison 2 à l’automne, il est devenu clair que nommer un co-showrunner était la clé pour maintenir notre élan », explique-t-elle.

Cette réorganisation accompagne une décision pas si courante que cela à ce stade du projet. HBO valide en effet une deuxième saison sept mois avant le lancement de la première, Harry Potter à l’école des sorciers, qui débutera à Noël.

L’autre indication importante concerne la forme même de l’adaptation. L’équipe créative a déjà expliqué vouloir consacrer une saison à chacun des livres, ce qui oriente logiquement la suite vers Harry Potter et la Chambre des secrets, même si HBO n’a pas encore officialisé ce titre.

Un calendrier serré pour tenir le rythme de l’adaptation

La première saison a commencé son tournage en juillet 2025. Si la saison 2 entre bien en tournage cet automne, HBO disposera d’un peu moins de temps pour préparer le deuxième chapitre que pour Harry Potter à l’école des sorciers, auquel la chaîne aura consacré 17 mois.

Cette cadence compte d’autant plus pour une adaptation portée par un jeune casting. Plus la production s’étire, plus l’écart peut se creuser entre l’âge des acteurs et celui des personnages.

Pour l’instant, HBO n’a annoncé ni nouveaux acteurs ni réalisateurs supplémentaires pour la saison 2. En revanche, le groupe a déjà verrouillé l’essentiel : la suite est lancée avant même la première diffusion, avec une machine de production pensée pour avancer sans pause.